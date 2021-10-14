桑默斯痛批央行官員偏重社會問題 輕忽通膨危險

美國前財長桑默斯抨擊美國與其他國家的貨幣政策決策官員，太過重視社會問題，關注通膨風險的程度反而不夠。美聯社

經濟學家、美國 前財政部長桑默斯抨擊美國與其他國家的貨幣 政策決策官員，太過重視社會問題，對1970年代以來最重大的通膨風險所投入的關注度，反而不夠。

現為哈佛大學教授的桑默斯表示，「我們擁有一個世代的中央銀行家，他們以自我意識來界定自己。他們是以社會如何看待他們，來界定自己」。

桑默斯在國際金融協會（IIF）發表視訊演說時，把美國聯準會（Fed）及其他央行 決策官員淡化通膨風險的作法，與1970年代時的Fed主席伯恩斯及米勒相提並論，當時年通膨率動不動就超過10%。他表示，「美國現在通膨可能失控的危險，是我投入職涯以來最高」。

Fed決策官員去年為達成充分就業目標，採取一套更包容性的貨幣政策架構，不再只看失業率。官員們保證要確保就業市場能有更大的進展，即使通膨升高，仍將維持目前的「近零」利率。

在桑默斯發表演說之前，美國9月消費者物價指數（CPI）比去年同期上升5.4%，是2008年來最高升幅。桑默斯指出，這項數據使他對通膨展望「更加擔憂」。不過，Fed決策官員大致仍堅稱今年的高通膨將隨著供應鏈瓶頸趨緩，而逐漸消退。

桑默斯提出一些令他對通膨「非常高度擔憂」的原因，包括超寬鬆貨幣政策，飆漲的房價，聯邦預算赤字龐大，以及家庭的超額儲蓄。

他指責Fed及其他央行，未能讓投資人對央行可能必須強力緊縮貨幣政策預作準備，「如果這些（緊縮）行動來臨，將在金融市場造成強力震撼，及重大痛苦」。