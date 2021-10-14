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物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

編譯湯淑君／綜合外電
世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透
世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

從東京牛丼到倫敦炸雞，消費者開始驚覺：現在什麼都在漲價。世界各地颳起物價漲風，正形成一股籠罩全球經濟前景的完美風暴。

路透報導，鬆綁防疫限制帶動各國經濟景氣復甦，卻也暴露出供應鏈各環節人力短缺問題，企業急著補人因應產品或服務需求暴增、找尋貨櫃船把貨運出去、甚至搶燃料好讓工廠維持運轉。

隨著原料漲價、缺料又缺工問題持續擴大，景氣反彈步調減緩，正威脅全球經濟復甦。國際貨幣基金（IMF）日前調降全球經濟成長率預測，2021年預估成長率從6%降至5.9%，2022年成長率可能進一步趨緩至4.9%。

英國雞肉供應商2 Sisters Group警告，便宜食品時代告終，食品價格漲幅可達二位數。在此之前，這個全球第五大經濟體已飽受倉儲工、貨車司機和屠宰場人力嚴重不足之苦，反映「脫歐」和防疫限制對供應鏈造成的影響。

就連在經濟疲弱、物價和工資數十年來幾乎不動如山的日本，消費者和企業也面臨一陣「物價震撼」：驚見咖啡、牛丼這些日常開銷大增。日本核心消費者物價指數（CPI）在8月止跌 ，中斷一連12個月通縮趨勢。官員和經濟學家預期，近期物價勁揚可能反映在未來數月的官方CPI數據上。

與此同時，西班牙、愛爾蘭和瑞典的通膨率紛紛躍上13年高峰，使世界各國央行高度警戒，如臨大敵。歐洲央行（ECB）總裁拉加德重申，歐洲通膨急遽升溫應是「暫時」現象，目前尚未見到大幅推升工資的跡象。根據最新預測，歐元區通膨率年底前可能升抵4%，是ECB目標的兩倍。

在美國，供應鏈瓶頸遲遲未消，已迫使總統拜登要求洛杉磯港跟進長堤港，也改採全天候作業，設法讓海上排隊等著進港的貨輪儘快卸下約50萬個貨櫃。

中國大陸煤炭庫存低落，冬季需求高峰期又迫近，把煤價推升到直逼歷史高點，連帶使這個世界第二大經濟體的出廠價通膨率飆升到至少25年來最高。缺煤衍生的缺電危機，加上燃料價格激漲和疫後需求大爆發，已導致大陸許多工廠生產停擺，包括許多對蘋果等全球知名品牌供貨的廠商。

目前能源價格漲勢還不見減緩跡象，布蘭特原油期貨價14日盤中漲破每桶84美元，反映市場預期天然氣價格狂飆將助長改用石油作為燃料的需求。

此刻供應短缺的不只是能源，全球晶片荒也遲遲未見紓解。晶片供不應求，固然使台積電等半導體公司生意興隆，但也衝擊豐田等汽車製造商，以及智慧手機、筆電和家電廠商。

荷蘭導航與數位地圖公司TomTom上季核心事業虧損比預期大，並對汽車產業供應鏈問題可能延續到明年上半年。

供應鏈 央行 汽車

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