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印度電信業生產獎勵計畫 鴻海、Nokia入選

編譯林奕榮／綜合外電
印度通信部宣布，鴻海入選印度電信業生產獎勵計畫。 路透
印度通信部宣布，鴻海入選印度電信業生產獎勵計畫。 路透

印度通信部14日公布入選電信設備生產獎勵計畫的企業，鴻海集團印度事業和諾基亞（Nokia Oyj）均入選，將在印度展開生產作業。

印度政府的聲明表示，這項五年計畫的生效期溯及今年4月1日，將為印度在地生產手機和其他電信設備的投資案提供補貼。入選這項獎勵計畫的本土公司包括Tejas Networks、ITI和HFCL Technologies。

印度總理莫迪已啟動充滿企圖心的「印度製造」（Make-in-India）計畫，鼓勵企業在印度當地生產，政府試圖吸引製造商由國大陸轉往印度。印度政府表示，依據電信事業的生產獎勵計畫，獲選的公司預期將在未來四年內投資334.5億盧比（4.44億美元），額外創造4萬個就業機會

其他入選這項獎勵計畫的外國公司還有康普印度事業（Commscope India）、偉創力印度（Flextronics Technologies India）、捷普科技印度事業（Jabil Circuit India）、Rising Stars Hi-Tech，以及新美亞電子印度事業（Sanmina-SCI India）。

印度 投資 就業

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