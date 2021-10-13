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通膨只暫時性？葉倫、Fed官員不同調

 編譯黃淑玲／綜合外電
財政部長葉倫評估美國目前的通膨升高，會被證明是「暫時的」。(路透)
財政部長葉倫評估美國目前的通膨升高，會被證明是「暫時的」。(路透)

美國亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）周二（12日）表示，今年通貨膨脹率飆升持續時間比決策者預期的更久，所以不適合再把這樣的物價上漲認為是暫時的。波斯提克並預期，升息的時間稍微提前一些。

然而財政部長葉倫（Janet Yellen）同一天晚接受CBS採訪時，評估美國目前的通膨升高會被證明是「暫時的」；但她了解這次會花較長的時間，來讓物價上漲的速度回到正常水準。

葉倫表示，許多物品這波價格飆高，是因新冠肺炎疫情導致全球供應「大斷鏈」，此效應預期將會慢慢消散。

波斯提克日前在Peterson國際經濟研究所發表舉辦的線上演講中則是說：「『暫時的』不是一個好詞。」他強調，「愈來愈明顯的是，這種由嚴重、廣泛的供應鏈中斷問題導致的物價上漲壓力，不會很快緩解。就這個特性而言，通膨不是暫時的。」

波斯提克今年在聯準會（Fed）貨幣決策會議「聯邦公開市場委員會」（FOMC）有投票權，他支持FOMC的縮減購債計畫。目前聯準會每月購債規模為1,200億美元，預計可能下個月開始減少。

波斯提克說，美國經濟成長與就業復甦超出了他的預期。「我已經調整了我在『點陣圖』中的預測，以反映更快的經濟成長速度。主要是就業與通膨提高。」他也將預測升息的時間稍微提前一些，不過仍然認為時間點會在一年多以後。

波斯提克指出，許多長期通膨預期指標均已攀升到了十年高點。「通膨升高風險，需要密切關注。所幸到目前為止，各項指標還沒有顯示長期通膨預期到了危險失控地步。」

美國 就業 聯準會

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