我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威男子持弓箭殺人被捕 釀成數死多傷

恐嚇華裔公衛專家溫麟衍 德州男子遭大陪審團起訴

瑞銀研究：歐洲房市泡沫風險飆升

編譯易起宇／綜合外電
瑞銀報告顯示，德國法蘭克福的房市泡沫風險最高。路透
瑞銀報告顯示，德國法蘭克福的房市泡沫風險最高。路透

瑞銀集團（UBS）最新報告指出，在新冠肺炎疫情引發購屋潮之際，全球大城市房價在截至今年中的一年來上漲6%，創七年來最大漲幅。這份研究也顯示，歐洲房市的泡沫風險已加速飆升，全球房市失衡問題最嚴重的十大城市中，六個來自歐洲。

根據瑞銀13日發布的全球房地產泡沫指數，德國法蘭克福為全球房市泡沫化風險最高的城市，前十名當中有六座城市都來自歐洲，反映出歐洲房市泡沫化的風險急升。亞太城市則以香港最危險，其次是東京。加拿大兩大城市多倫多與溫哥華分列第二與第六。

新冠疫情爆發後，由於各國央行的寬鬆貨幣政策把借貸成本壓低至谷底，加上購屋者更重視居住空間大小和環境綠化，帶動全球房價一路飆漲。瑞銀調查的對象中，除了四座城市的房價下跌，其他幾乎都節節攀升，但瑞銀警告，這波漲勢隨時可能突然中斷。

瑞銀報告表示：「平均而言，泡沫風險在過去一年已有所增加，本指數追蹤的許多城市都可能會歷經大幅的價格修正。更難負擔得起的房價、無法持續的抵押貸款、房價與租金的差距擴大，向來是房市危機的前兆。」

不同於2008年的全球金融危機，美國城市不在這次的危險地帶內。莫斯科和斯德哥爾摩風險上升的幅度最大，東京和雪梨也因為房市熱絡而排名往前。

這份報告分析的所有城市，經通膨調整後的去年中至今年中房價成長率為6%，創下七年來最大漲幅。隨著家庭為了跟上房價而增加貸款，未清償貸款和債務收入比的成長也加速，尤其是加拿大、香港和澳洲。

這份報告也指出，疫情導致的另一個影響是，非市區的房價上漲得比市區還快，為1990年代初期以來首見。目前企業和員工都在衡量是否採用彈性上班方式，這將降低大城市房價持續上漲的可能。

房價 貸款 疫情

上一則

財報佳+Fed縮表 史指終止連3跌

下一則

OPEC謹慎預測全球原油需求 國際油價下跌

延伸閱讀

機票扭蛋第二波 樂桃扭蛋機在東京澀谷登場

機票扭蛋第二波 樂桃扭蛋機在東京澀谷登場
拜登放寬加墨邊界 11月起完全接種者可陸路入境

拜登放寬加墨邊界 11月起完全接種者可陸路入境
東京10年最大地震電車停擺 共享單車助民眾返家

東京10年最大地震電車停擺 共享單車助民眾返家
大城市辦公空間流失 華府全美第2 僅次於紐約

大城市辦公空間流失 華府全美第2 僅次於紐約

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58
美國證券管理委員會（SEC）10月5日正式批准Volt Equity申請的加密產業革新與科技ETF（交易代號：BTCR），是美國首檔與比特幣相關的ETF，為其他比特幣ETF闖關成功帶來更多希望。路透

投資新選擇 美首檔比特幣概念ETF來了

2021-10-08 10:43
美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58

超人氣

更多 >
美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」