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「哲仁王后」高齡出道沒胖過 古裝下隱藏超狂身材

記者陳慧貞／即時報導
申惠善在「哲仁王后」中，犧牲色相、無厘頭搞笑，將深宮生活過得有滋有味。圖／衛視中文台提供
申惠善在「哲仁王后」中，犧牲色相、無厘頭搞笑，將深宮生活過得有滋有味。圖／衛視中文台提供

韓女星申惠善在古裝劇「哲仁王后」中，犧牲色相翹腿碎念、罵髒話、開撩宮女，無厘頭搞笑受歡迎，但她包得緊緊的古裝底下其實隱藏著172公分、僅49公斤苗條纖細超狂身材，出道以來努力維持最佳體態，一如她演藝路程一步一腳印累積精湛演技實力，終於闖出一片天。

32歲的申惠善外表清新自然，在美女如雲的演藝圈中，並無特別出色的顏值，直到開始留長髮後，加上演技實力，才讓大家見識到她的獨特魅力，然而為了保持最佳體型，她付出極大代價，每天只吃一餐，扣掉睡眠時間，長達13至15小時身體都處於空腹狀態，23歲「高齡」出道幾年，因無經紀公司幫忙打理，為了僅幾句台詞的小配角，自己辛苦開車到處趕場跑龍套，十足女明星勵志篇。

申惠善演過律師、檢察官、聲樂家等各種專業角色，每次的演出都詮釋得十分到位；甚至還為了演出雙眼失明的芭蕾舞家，每天投入7個小時以上時間練舞。這次她在「哲仁王后」中犧牲玉女形象，演技大挑戰，為了詮釋劇中搞笑又無厘頭，被青瓦台主廚張奉煥(崔振赫飾)穿越時空附身的朝鮮王妃昭容，許多誇張又逗趣的表情讓觀眾看得是笑到不行，也讓人見識到她難得的喜劇演出功力。

申惠善在「哲仁王后」中因被名廚附身舉止怪異，吸引哲宗（金正賢飾）注意。圖／衛視中...
申惠善在「哲仁王后」中因被名廚附身舉止怪異，吸引哲宗（金正賢飾）注意。圖／衛視中文台提供
申惠善在「哲仁王后」中精湛演技令人驚艷。圖／衛視中文台提供
申惠善在「哲仁王后」中精湛演技令人驚艷。圖／衛視中文台提供

玉女 芭蕾 檢察官

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