台海兵凶戰危？英Brompton自行車分散台灣供應鏈風險

位於倫敦西區的Brompton自行車工廠。（美聯社）

全球製造商現在因為新冠疫情 造成的供應鏈 混亂問題，已經感到相當頭疼，然而地緣政治緊張的風險也不能忽視。台海現在算不算「兵凶戰危」？至少英國折疊自行車商Brompton已經提高警覺，表示正著手分散供應鏈過於集中在台灣 的風險。

Brompton執行長Will Butler-Adams對金融時報說，他們有35%到40%的供應商位於台灣，因為中國激起的地緣政治緊張，需要將供應商網路分散到台灣以外地區。他表示，中國國家主席習近平「對台灣發出一些令人害怕的言論」，「我們很有意識地找尋台灣以外的第二供應商。」

至於目前已經身陷的疫情相關供應斷鏈困境，Butler-Adams估計，自行車製造業還需要18個月的時間，才能調整回復。他表示，現在業界供應鏈問題已經由零組件短缺深入到如何確保原物料供應。

Brompton的自行車坐墊供應商要求提前兩年下單，有些供應商要先付款再供貨。而公司有大約1000萬英鎊的零件卡在貨船上、倉庫裡或是卡車上，運輸成本是疫前的兩倍。「突然間，我們的現金就不見了。」Butler-Adams說，物品價格也漲翻天。

法國的自行車零件兼整車製造商Look Cycle執行長Federico Musi同意Butler-Adams的說法，也認為自行車業的供應鏈問題短期內看不到太多改善跡象。他提到，「全球供應鏈吃緊的情況並未減緩，自行車市場需求仍高，但亞洲的供應商已無法再進一步提升產能。」