觀望通膨財報 股指連跌三日

關鍵通膨數據即將公布，第3季財報季就要開始，美股三大股指12日連續第3個交易日收低。美聯社

關鍵通膨數據即將公布，第3季財報季就要開始，美股三大股指12日連續第3個交易日收低。

道瓊工業平均指數 下跌117.72點或0.34%至3萬4378.47點。史坦普500指數下跌10.54點或0.24%至4350.65點。那斯達克綜合指數收盤下跌20.28點或0.14%至1萬4465.92點。

大部分股指走勢都平盤附近震盪，然後在尾盤出現拋售。

美國 商銀表示，在本周各項數字發布之前，股市「大多處於觀望狀態」。

Stifel分析師在報告中表示：「今天沒有什麼重要的新聞，市場正等待幾個即將到來的催化劑，如9月CPI和零售銷售、最新的FOMC會議紀錄以及第3季財報季起跑。」

9月消費者物價指數(CPI)定13日上午公布。根據《道瓊》推估，經濟學者預計9月CPI將較上月上漲0.3%，較上年同期上漲5.3%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)也將於13日公布9月會議紀錄。投資人將在其中尋找有關Fed計畫撤回寬鬆貨幣 政策的任何潛在線索。

摩根大通和達美航空定13日公布財報，揭開第3季財報季。

本周稍後公布財報業績的其他主要個股包括美國商銀、Walgreens Boots Alliance、富國銀行、摩根史坦利、花旗集團和高盛。

E-Trade Financial總經理拉金(Chris Larkin)表示：「隨著財報季開始，會出現很多不利因素，交易員將尋找任何和所有財測，尤其是在成長很可能放緩的情況下。」

Refinitiv數據顯示，繼第2季成長96.3%後，本季獲利增長預計將同比增加約30%。

瑞銀私人財富管理總經理馮利普西(Rod von Lipsey)表示：「最近幾周對第3季財報的預期一直在下降，這應該會為意外利多創造一些上漲空間，有利對整體市場情緒。」

國際貨幣基金(IMF)調降全球成長預測，理由是供應鏈挑戰和新冠病毒持續蔓延。

IMF經濟學者戈皮納特(Gita Gopinath)表示：「世界各地的供應鏈中斷​​也加劇了通膨壓力，進而推升金融風險，對前景構成額外風險。」

IMF表示，如果通膨過高，Fed等央行應該準備收緊貨幣政策。

勞工部發布最新職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，8月職位空缺減少超過50萬個至1040萬個。

9月股市走勢坎坷，史指下跌4.8%，為2020年3月以來最糟單月，並打破連續7個月的上漲走勢。史指在10月出現回升，至今上漲約1.3%。

但最近幾天反彈出現停滯。華爾街主要策略師認為2021年底前的回報率將很低，因為史指年終平均目標為4433點，只比11日收盤價高不到2%。