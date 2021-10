甩開貝佐斯 馬斯克2220億元身家登全球首富

彭博億萬富翁指數(Bloomberg's Billionaires Index)日前公布最新富人排行榜,特斯拉汽車(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)的財產淨值為2220億元,排名世界第一,不只比起去年8月的667億元高出232.8%,也拉開與排名全球第二的亞馬遜(Amazon)公司創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)共1916億元的財富差距。

根據特斯拉的財報,馬斯克2020年沒有「薪資」,但有獲得總價約220億元配股;再加上近期特斯拉股價上漲不少,這220億元配股價值也水漲船高,因此馬斯克的財產增值主要是來自於證券交易市場;特斯拉股價從年初至今約上漲13%,雖比起2020整年度上漲743%遜色不少,但比起5月份下跌22%相較,還是個很大進步。

彭博社相關指數發布後,馬斯克立刻在貝佐斯的一條關於「克服困境」的推文下方留下「銀牌2」的符號,兌現了他此前向富比世(Forbes)雜誌表示「將送給貝佐斯一面銀牌」的承諾,諷刺貝佐斯又在兩人的競爭中屈居下風。

Elon Musk trolled Jeff Bezos with a silver medal after his net-worth increased by $10 billion 👀 pic.twitter.com/9OK1YBgw74