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甩開貝佐斯 馬斯克2220億元身家登全球首富

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甩開貝佐斯 馬斯克2220億元身家登全球首富

編譯柯立偉／綜合11日電
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

彭博億萬富翁指數(Bloomberg's Billionaires Index)日前公布最新富人排行榜，特斯拉汽車(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)的財產淨值為2220億元，排名世界第一，不只比起去年8月的667億元高出232.8%，也拉開與排名全球第二的亞馬遜(Amazon)公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)共1916億元的財富差距。

根據特斯拉的財報，馬斯克2020年沒有「薪資」，但有獲得總價約220億元配股；再加上近期特斯拉股價上漲不少，這220億元配股價值也水漲船高，因此馬斯克的財產增值主要是來自於證券交易市場；特斯拉股價從年初至今約上漲13%，雖比起2020整年度上漲743%遜色不少，但比起5月份下跌22%相較，還是個很大進步。

彭博社相關指數發布後，馬斯克立刻在貝佐斯的一條關於「克服困境」的推文下方留下「銀牌2」的符號，兌現了他此前向富比世(Forbes)雜誌表示「將送給貝佐斯一面銀牌」的承諾，諷刺貝佐斯又在兩人的競爭中屈居下風。

事實上，馬斯克與貝佐斯之間亦敵亦友、明爭暗鬥的關係早已不是新聞，雖然兩人的「本業」不同，馬斯克是車商、貝佐斯是電商，但兩人卻又都不約而同地涉足太空產業。

貝佐斯在2000年成立的藍源公司(Blue Origins)今年夏天首度將平民送往太空，讓參加民眾在「卡門線」上停留約四分鐘，體驗太空的無重力影響，為太空旅行開展新的可能；但馬斯克創立的SpaceX也不落人後，該公司平民太空遊的計畫雖晚於藍源公司，但SpaceX不只把平民送上太空，還讓參與者在太空生活了三天。

此外，兩間公司對於國家航空暨太空總署(NASA)的標案競爭也相當激烈，在NASA於4月決定將價值29億元的合作案給馬斯克後，貝佐斯起訴NASA，指NASA偏頗；當時馬斯克就諷刺地說：「如果律師可以幫藍源『進入軌道』的話，那貝佐斯現在人應該已經在冥王星了。」

貝佐斯 馬斯克 太空

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