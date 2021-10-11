Netflix攜手沃爾瑪網站 販賣「魷魚遊戲」等周邊商品
影音串流巨擘Netflix攜手美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart），設立數位通路來販賣「魷魚遊戲」、「怪奇物語」等旗下熱門節目的周邊商品。此舉有助Netflix提高旗下商品的能見度，拓展新的營收來源。
華爾街日報報導，沃爾瑪11日宣布，已在官網設立一個專區來販售Netflix商品。Netflix本身即有一個線上商店Netflix.shop，這是首次和全國性零售商設立線上商店。
Netflix和沃爾瑪建立合作關係，主要是為了在核心訂閱事業外，拓展新營收來源，還能在自家平台以外的地方繼續行銷內容。
沃爾瑪販售的商品從兒童節目「可可瓜唱兒歌」的玩具、真人實境秀「妙廚大烤驗」的烘焙用具，到最新的熱門韓劇「魷魚遊戲」T恤，不一而足。許多商品只在沃爾瑪獨家販售。
儘管Netflix全球訂閱數逾2億人，是全球最大串流服務平台，但近來成長幅度放緩，尤其在美國。為吸引新客戶、留住老客戶，Netflix還開始跨足遊戲領域。
T恤、貼紙、娃娃等Netflix商品，在其他零售商線上商城就能買得到，而Netflix自家線上商店主攻年輕、都市的消費族群，在沃爾瑪賣的商品則瞄準中產、勞工階級。Netflix消費品部門副總裁賽門說，「我們想持續接觸粉絲，無論他們在哪裡，也許是透過我們在沃爾瑪的最大網路商城，也許是更精緻的Netflix.shop」。
上一則
進軍海外頭一站 Gogoro宣布在杭州設立電池交換站
下一則
FB留言