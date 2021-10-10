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分析：美正經歷停滯性通膨 但不會像70年代那麼慘

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分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

編譯／任中原
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

美國經濟日漸減緩之際，近來西德州油價觸及每桶80美元，為2014年來首見，讓市場更加憂心美國是否即將陷入「停滯性通膨」（stagflation）困境。彭博資訊專欄作者柏吉斯（Robert Burgess）認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。

美國上次陷入停滯性通膨，是1970年代石油輸出國組織（OPEC）實施石油禁運，使原油價格大漲三倍，也讓消費者亂了手腳，美國經濟因而陷入衰退。

現在雖沒有石油禁運，但供給受到疫情干擾，而經濟解封又使需求增加，帶動油價急漲，過去一年來已漲一倍，而這是1970年代以來美國每次出現經濟衰退的前兆，促使投資人開始討論美國是否會重演1970年代的慘狀。

不過，柏吉斯認為，極可能不會重演當年歷史。他說，能源價格大漲的確刺痛經濟，但能源支出占美國家庭總支出的比率已明顯下降，且家庭償債金額占可支配所得的比率也下滑，況且家庭儲蓄也已大幅增加，因此與1970年代相比，現在消費者及經濟體系已更能因應能源價格上漲的衝擊。

在2010-2015年期間，平均原油價格也曾超過每桶100美元，但美國經濟及消費者卻並未陷入困境。

另一方面，美國及全世界都從1970年代石油震撼學到不少教訓，尤其是降低經濟對碳基燃料的依賴度，而且美國現在不僅已是能源淨出口國，且擁有龐大的石油戰略庫存。

柏吉斯說，美國經濟的確正在經歷某種程度的停滯性通膨脹，但情況不會像1970年代那麼糟糕。

美國 石油 油價

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