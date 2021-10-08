全球136國達成協議 終結跨國巨企「避稅天堂」

全球130多國決議終止跨國公司的避稅天堂，圖為愛爾蘭柯克郡的蘋果公司辦公室。(路透)

全球逾130國8日同意全面翻修國際稅務規則，打擊避稅天堂，財長們支持年營收逾8660億元的大企業適用稅率最少達15%，如此可望為全球增加稅收約1500億元。為遵守此一最低稅率，美國 國會得立法讓公司就海外利得繳稅由10.5%升到15%或以上，民主黨認為可在預算 協商中通過加稅，但共和黨 反對。

紐約時報報導，這項全球企業稅率至少15%方案是由美國倡議。長久以來，華府一直想方設法，阻止公司企業把獲利轉移到海外以減少繳稅；拜登政府著手於調升國內企業稅，由國際取得全球企業最低稅額規定至為關鍵，可避免各公司把總部搬往國外。

130多國達成的協議不光設定全球稅率，還為數位時代創設新法規；按協議，亞馬遜、臉書等科技巨擘以及其他全球大型企業，要在銷售貨物及勞務的所在國繳稅，即便他們並沒有實體店在當地亦然。

但協議的重要細節猶待敲定；經濟合作發展組織(OECD)發表的聲明並未提供明確的時限，讓各國撤回現有的「數位勞務稅」(digital services taxes)，也沒說明向賺錢的大公司所課得的稅金，如何在各國分潤。

政治也讓政府想達標變得錯綜複雜；為遵循新的全球最低稅率要求，美國國會得通過立法，把美國公司的海外利得稅率由10.5%，調升到15%或以上；民主黨預期使預算協商立法工具，獨力通過全球加稅，共和黨則反對，幾名共和黨參議員8日警告說，政府的協商顯然「削弱參議院的憲法威信，也破壞美國身為可靠貿易夥伴的角色」。

新協議也代表全球最大企業數十年來被課稅的方式，將出現山崩地裂的改變，可能叫這些企業要繳更多稅，同時在它們營業的國家之間，把稅收分潤得更平均。

按預計，協議將在20國集團(G20)財長下周於華府集會時敲定，20國集團領袖10月底在羅馬舉行高峰會時可能簽字；各國已設定目標，2023年底前充分履行協議，原因在各國要修法、國際稅務條約要更新，都得花時間。