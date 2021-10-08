美就業連二月遠不如預期 勞工短缺削弱復甦力道

美國9月非農就業人口僅增加19.4萬人，遠低於市場預估的50萬人。（歐新社）

美國9月非農業就業 人數僅增加19.4萬人，遠低於市場預估的50萬人，為連續第二個月呈現疲軟態勢，凸顯勞工短缺正削弱經濟復甦力道，但工資升幅偏高，使通膨憂慮升高，因此不致影響聯準會（Fed）的量化寬鬆（QE）措施「退場」計畫。

勞工部 8日公布的數據顯示，上月非農就業人口是連續第二個月遠遜於經濟學家預估，也比8月的36.6萬人更弱；7、8兩月就業人口雖共上修16.9萬人，但仍遠低於原先的預估，因此不足以扭轉就業趨軟的逆勢。

9月失業率降到4.8%，分別低於8月的5.2%及經濟學家預期的5.1%，但勞動參與率卻比8月下降0.1個百分點成為61.6%，低於預估，顯示失業率下降的部分原因，是勞工積極尋找工作 的意願下降，勞工尚末積極重返職場。

9月平均時薪比8月提高0.6%，高於市場預估，年比則上升4.6%，符合預估，但高於8月的4.0%（修正後）升幅，顯示勞工短缺已迫使雇主持續提高薪資。平均每人每周工時為34.8小時，比市場預估及8月的34.7小時略增。

經濟學者指出，勞動參與率下降、工資持續上升，顯示就業復甦偏弱主要是受到勞工供給短缺影響，但因為政府已於9月初停發加碼失業給付，加上學校復課，父母較能重返職場，因此未來幾個月就業仍有望明顯回升。

彭博經濟學者認為，Fed官員可能對9月就業情勢的不理想略感失望，但仍可能會歸因於新冠疫情造成的短暫因素使然，依然可能在11月宣布QE退場計畫。

根據報告，9月民間就業增加31.7萬人，遠低於市場預估的45萬人。

其中，製造業小增2.6萬人，略優於市場預估的2.5萬人稍好，但不如8月的3.1萬人（修正後數字）略遜，餐廳、酒吧等服務業就業也只小幅增加，看護及家居照顧等領域的就業則減少3.76萬人。

另外，地方政府就業人數劇減14.4萬人，主要是受季節性調整影響，這也是就業數字不如理想的原因之一。低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）則下降0.3個百分點到8.5%，顯示全職勞工人數繼續增加。