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投資新選擇 美首檔比特幣概念ETF來了

編譯林奇賢／綜合外電
美國證券管理委員會（SEC）10月5日正式批准Volt Equity申請的加密產業革新與科技ETF（交易代號：BTCR），是美國首檔與比特幣相關的ETF，為其他比特幣ETF闖關成功帶來更多希望。路透
美國證券管理委員會（SEC）10月5日正式批准Volt Equity申請的加密產業革新與科技ETF（交易代號：BTCR），是美國首檔與比特幣相關的ETF，為其他比特幣ETF闖關成功帶來更多希望。路透

美國證管會（SEC）已批准一檔指數股票型基金（ETF），專門追蹤對比特幣高度曝險的公司，而該ETF將成為美國第一檔與比特幣相關的ETF。儘管這還不是純比特幣ETF，但對投資人而言，起碼又朝這個目標邁進一步。

Business Insider報導，舊金山基金公司Volt Equit執行長Tad Pak表示，SEC已經批准「加密產業革新與科技ETF」（交易代號：BTCR），而這檔ETF的追蹤目標是凈資產主要是比特幣、或大多數獲利、營收來自挖礦、放貸、製造挖礦設備等比特幣相關活動的公司。

BTCR並非直接投資比特幣，而是會將至少80%的淨資產投入微策略（Microstrategy）、馬拉松數位控股公司、Bitfarm等「革命性的比特幣公司」、選擇權，以及對這些公司曝險的ETF。至於其餘資產將會投入廣大的股市，以抵銷這個投資組合的風險。

採取間接投資的策略成為SEC放行這檔ETF的關鍵，主要是SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）擔憂加密貨幣可能會有操縱市場之嫌，所以遲遲不肯批准比特幣ETF，導致還有二十多件比特幣ETF的申請案尚在排隊。

美國SEC 5日正式批准BTCR，而Tad Pak說，他希望BTCR在未來三周內就能在紐約證交所上市。

這是Volt Equit推出的第五檔基金，Tad Pak說也是他們公司迄今耗費最多心力的金融產品。

比特幣 投資 美國

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