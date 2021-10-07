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美CEO對經濟信心度急降20% 最擔心2件事

編譯季晶晶／綜合外電
美國商界領袖對經濟復甦仍舊樂觀，但卻不如前一季，主要擔心疫情和超緊張的勞動市場。(美聯社)
美國商界領袖對經濟復甦仍舊樂觀，但卻不如前一季，主要擔心疫情和超緊張的勞動市場。(美聯社)

美國商界領袖對經濟復甦仍舊樂觀，但卻不像前幾個月那麼有信心，他們將此歸咎於Delta變種病毒和超緊張的勞動市場。

研究智庫美國經濟聯合會（Conference Board）周四公布報告說，第3季的CEO信心指數急劇下滑。該指數在第2季因寄望美國疫情已度過難關而攀抵創新高的82之後，第3季降到67，跌幅接近20%。

好消息是，讀數高於50仍代表整體樂觀的跡象。但下降趨勢值得關注，尤其是今夏稍早的美國消費者信心也下滑。

產業巨頭最擔心的還是疫情。美國經濟聯合會首席經濟學家Dana Peterson表示：「CEO的信心自第2季的歷史峰值下滑，當時疫情似乎在漬敗的邊緣。但具高傳染性Delta變種病毒病例激增，加上疫苗接種率下降，使得疫情的不確定性再次浮現。」

根據美國經濟聯合會，第2季受訪的CEO有88%說，預期整體經濟狀況會在未來6個月內改善，但在第3季，僅有60%這麼認為。

此外，第3季的調查只有65%的CEO認為，自己所在行業會在短期內有所改善，比率遜於第2季的81%。

就業市場的狀況是另一個大挑戰：60%的受訪CEO預計會擴大招人，優於第2季的54%，但職缺愈來愈難補人，有將近四分之三的CEO說，很難找到優質員工，比第2季的57%慘。

CEO認知到必須加薪以吸引人才，這對求職者是大好消息，卻不利於企業獲利。受訪的CEO裡有三分之二說，預期明年至少加薪3%，在前一季僅有37%打算為員工加薪那麼多。

CEO 美國 疫情

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