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美國超級富豪撤離美債市場 持有規模降到17年來最低

編譯季晶晶／綜合外電
美國超級富豪撤離美債市場，持有規模降到17年來最低。（路透）
美國超級富豪撤離美債市場，持有規模降到17年來最低。（路透）

根據美國聯準會（Fed）的近期數據，美國超級富豪持有的美國國債和市政債券，少於近20年前。

截至6月，收入排名前1%的家庭持有此類資產的總額為8870億美元，為17年來最低，遠遜於10年前1.5兆美元峰值。

其他收入階層也在削減持有量。2019年6月，收入排在後面99%的家庭，持有總額最高達到3兆美元，自此而後，減少將近4000億美元。

高收入人士傳統上傾向買進市政債券，以獲得利息收入的免稅優惠。但Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar說，鑒於美國國債和市政債券的殖利率接近歷史低點，他們可能「在其他地方尋找更高收益，例如股票、高收益或投資級債券、私人信貸、非同質化代幣、加密貨幣等等。」

基準10年期美國國債殖利率目前在1.55%，高於去年創下的歷史低點，但距離長期平均水準很遠。與此同時，通膨率幾個月來一直高於5%。

Stifel Nicolaus &Co.策略師Chris Ahrens表示，「高收入族群可能很清楚，他們的美國國債和市政債券的實際回報為負」。

根據聯準會，前20%的富裕家庭持有74.2%的美國國債和市政債券，為1989年以來記錄最低水平。

美國 債券 國債

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