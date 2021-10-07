國會達債限協議 道指大漲逾300點

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，由於國會兩黨達成短期內提高債務上限的協議，美股7日上漲。美聯社

參議院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，由於國會兩黨達成短期內提高債務上限的協議，美股7日上漲。隨著舒默在參議院宣布協議達成，將可暫時避免前所未見的債務違約。

道瓊工業平均指數 上漲337.95點或0.98%至3萬4754.94點，得力於Visa。Nike和家得寶(Home Depot)的上漲。史坦普500指數上漲36.21點或0.83%至4399.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲152.1點或1.05%至1萬4654.02點。7日漲幅使本周主要平均股指上漲。

投資 者一直希望避免政府違約，華府本周就債務上限達成協議的努力協商一直是股市懸念。舒默表示，國會就提高短期債務上限達成協議，他希望該協議能在7日獲得通過。該協議將把債務上限延後至12月初。

股市普遍上漲，科技股和經濟重新開放類股走高。推特上漲4.37%，輝達(Nvidia)上漲1.81%，AMD上漲2.71%。

與此同時，經濟重新開放相關股票也上漲。通用汽車上漲4.65%。好市多(Costco)在報告9月銷售優於預期後上漲0.79%。

小型股指數羅素2000上漲1.5%。

勞工部報導，隨著失業救濟人數增加，上周初請失業金人數大幅下降，也提振了市場情緒。截至10月2日當周，首次申請失業救濟金人數總計32.6萬，低於《道瓊》預期的34.5萬，也低於前周的36.4萬。

由於美國財政和貨幣政策的不確定性以及供應鏈限制，10月一直特別動盪。市場在進入下周展開的第3季財報季前也表現平淡。

投資人正在等待8日備受關注的就業報告。聯準會(Fed)尤其重視，因為它正在考慮何時撤回疫情期間的緊急紓困措施，不過Fed已表示將尋求盡快結束其債券購買方案。