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中國經濟趨緩 義大利製造期盼踢走中國製造

中央社羅馬7日專電

中國經濟成長率因缺電、房市動盪衰退，義大利經貿專家認為，對義大利來說可能是好消息，可給義大利中小型企業帶來契機，讓更多「義大利製造」在歐盟市場取代「中國製造」。

義大利頂尖商學院米蘭博科尼大學（Bocconi University）教授亞托蒙特（Carlo Altomonte）指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球後，貨航運中斷造成許多損失，因此很多歐盟企業正思考重整生產線，盼將製造地點從中國等遠東地區搬到更近位置。義大利位處歐洲關鍵運輸紐，義大利製造商應抓住這波機會。

義大利最大報「晚郵報」（Corriere della Sera）在經濟版以專論分析指出，中國房地產巨頭恒大發生債務危機，中國又出現電力短缺，高盛預測中國今年經濟成長率從8.2%下修到7.8%，明年中國經濟成長率更可能只有5.5%。但對義大利來說，此影響或許「利大於弊」。

報導引述亞托蒙特分析指出，中義經貿往來有直接、間接兩種，義大利商品直接出口到中國的數量，跟出口到美國市場相比，算是微不足道；間接管道則是透過德國生產線銷售到中國，這部分反而占有較大比例。

報導說，根據義德商會近期的研究，義大利在德國有1670家重要企業，營業額59億歐元（約68億美元）；中國是德國最重要的出口市場，中國經濟衰退對德國市場造成的衝擊，將連帶衝擊這些在德國的義大利企業。

報導指出，德國在疫情後的經濟復甦計畫中，打算更關注歐洲，減少以中國為中心的依賴性。義大利位在德國南方的地緣戰略位置，正好可以抓住機會，重新把「義大利製造」帶回歐盟市場的中心。

亞托蒙特建議，義大利企業應做好準備，提升產品質量與處理大批訂單的能力，一些小型企業必須考慮合併，才能在國際供應鏈發揮決定性作用。他認為基本門檻是20名員工，少於20人以下的小型公司必須整併，因為歐盟企業生產線要搬離中國，代表生產成本一定會增加，所以勢必要更強化生產效率。

亞托蒙特認為，義大利經濟前景是相當正面的，如果義大利的經濟復甦計畫順利實施，未來幾年每年經濟成長率可達到2%。相對中國面臨房市和基礎設施的過度發展，經濟成長率放緩將成趨勢。

亞托蒙特表示，北京政權希望把資源財富從金字塔頂向中下層分配，未來中國經濟成長率還可能下修到4%至5%。中國市場的消費模式也會逐漸轉變，不再追求西方國家的精品、進口貨，會更多以中國自產的產品為主，因此不會對義大利經貿出口有太大影響。

義大利 中國 德國

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