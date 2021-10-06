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靜待非農就業報告觀望下 道瓊盤初跌逾200點

編譯湯淑君／綜合外電
投資人靜待周五非農就業報告出爐，美國股市6日早盤開低走低，觀望氣氛濃厚。美聯社
投資人靜待周五非農就業報告出爐，美國股市6日早盤開低走低，觀望氣氛濃厚。美聯社

美國股市6日早盤走低，延續本周來盤勢忽漲忽跌的多變性，顯示市場觀望氣氛濃厚，投資人靜待周五美國9月非農業就業報告出爐，從中找尋後市方向指引。

紐約股市6日盤初，道瓊工業指數下跌逾200點，跌幅為0.6%，同時標普500指數跌0.8%，科技股為主的那斯達克綜合指數跌0.7% 。台積電ADR跌1%，報108.14美元。

驅動美股的力量大致不變，包括通膨持續升溫、全球能源供應吃緊、供應鏈壓力、美國舉債上限、央行刺激措施展望等，以利空消息居多，使美股欲振乏力。

分析師指出，8日（周五）公布的9月非農就業報告，可能協助穩定一周來波動不已的走勢。聯準會（Fed）已表明，在考慮縮減每月購債計畫規模之際，將密切關注就業數據。

經紀公司Oanda分析師霍利說：「儘管多頭人士仍滿懷希望，但此刻美股阻力最小的路是往下走。」他預期，待非農就業報告出爐，讓Fed縮減購債步調更清楚後，美股走勢可望隨之回穩。

有「小非農」之稱的ADP就業報告6日公布，顯示美國企業9月增聘56.8萬人，增幅為6月來最大，也大於預期，可能顯示招聘阻力開始減弱，更多民眾返回職場。

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