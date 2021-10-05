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搶燃料度寒冬 亞洲買主高價掃貨 從丙烷到柴油狂漲

編譯黃淑玲／綜合報導
液化天然氣（LNG）價格漲翻天，中國還是拚命買。（路透）
液化天然氣（LNG）價格漲翻天，中國還是拚命買。（路透）

天然氣價格漲翻天之後，亞洲買主現在也出高價搶購其他各類燃料，能拿來供應暖氣或是發電的丙烷、柴油、燃料油等等，需求都大增。高盛集團預估市場緊缺狀態會帶動今年稍晚的原油消耗。中國當局已經下令不計任何代價，確保今年冬天能源供給充足。

彭博資訊指出，亞洲的丙烷價格目前已經漲到至少是2016年以來的最高價。燃油現在與去年同期相比，價格上漲近一倍。在這波危機中，煉油廠大賺，將原油提煉成柴油的獲利攀抵2020年1月以來最高。

這次電力短缺危機源自發電主力煤和液化天然氣（LNG）的價格飆漲。然而儘管亞洲的LNG價格已創歷史新高，追求能源安全的中國還是繼續買。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）估計，由於天然氣供應吃緊大漲價，已帶動原油需求增加每日50萬桶。高盛說，石油消耗量還會再攀高。

液化石油氣（LPG，含丙烷和丁烷）也是物以稀為貴。由美國輸入亞洲的LPG量在9月創下2月以來新低，而且比8月少了逾三成。Vortexa亞洲首席分析師Serena Huang說，最大LPG供應國沙烏地阿拉伯已將報價提高至七年最高。產業顧問公司FGE資深分析師Sam Sng表示：「冬季之前，亞洲進口國將會買進更多的LPG。」

燃料油庫存也明顯降低。以亞洲地區貯存中心新加坡為例，用於船舶動力或做為天然氣緊急備用的燃料油庫存量已跌到近兩年最低。

柴油方面，中國去年冬天柴油消費大增，主要因為各工廠搶著安裝可移動的發電機，在萬一停電時維持工廠繼續作業，這類發電機以柴油驅動。市場預料今年這個趨勢將會持續。

天然氣 石油 中國

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