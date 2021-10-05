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科技股全面反彈 道指幾收復跌幅

財經新聞組／綜合報導
在前一交易日隨科技股大跌後，主要股指5日反彈。臉書在4日大跌5%後上漲2.06%。路透
在前一交易日隨科技股大跌後，主要股指5日反彈。臉書在4日大跌5%後上漲2.06%。路透

在前一交易日隨科技股大跌後，主要股指5日反彈。

道瓊工業平均指數上漲311.75點或0.92%至3萬4314.67點。史坦普500指數上漲45.26點或1.05%至4345.72點。那斯達克綜合指數上漲178.35點或1.25%至1萬4433.83點。本周三大指數仍下跌，但道指幾乎收復4日的全部跌幅。

大型科技股表現強勁。Netflix上漲5.21%，亞馬遜上漲0.98%，蘋果和Alphabet分別上漲1.42%和1.77%。由於舉報人和網站中斷，臉書在4日大跌5%後上漲2.06%。

隨著油價繼續攀升，能源股再次上漲。美國油價突破每桶79元。雪佛龍(Chevron)上漲1.09%，Enphase Energy上揚1.6%。

與經濟復甦相關的類股如郵輪公司、航空公司、零售商和銀行，也與大盤一起上漲。挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)上漲1.06%，高盛大漲3.16%，富國銀行上漲2.01%。

雖然最近市場在經濟復甦類股和大型科技股之間存在分歧，但這兩個群體5日都上揚。道指除了4支成份股外，其他全部都走升。

9月供應管理協會(ISM)服務業指數從8月的61.7升至61.9，比預期數字高出2點，有助於復甦類股。

ISM指出，「9月擴張速度的小幅上升延續了當前服務業強勁成長的動態。然而，勞動力資源、物流和材料方面的持續挑戰，也正在影響供應的連續性。」

科技股是上月表現最差的類股，因為殖利率飆升導致投資人出脫高價值股票，因為利率上升會使未來獲利看來不再具吸引力。隨著聯準會(Fed)在9月表示將很快開始縮減每月債券購買量，殖利率正在上升。美國10年期國債殖利率在上周觸及1.56%高點後，5日收在1.53%。

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)寫道：「拋售的部分原因是10年期政府債券殖利率上升、通膨上升和成長趨緩。」「能源短缺和美國國會的財政僵局也削弱市場情緒。但我們認為這種擔憂被誇大或者可能很快就會消退，預計股市反彈將重回正軌。」

由於通膨擔憂、成長放緩和利率上升讓投資人感到緊張，股市在9月經歷了動盪。史指上月下跌4.8%，創2020年3月以來表現最差單月，並打破連續7個月的升勢。史指目前較9月初創下的歷史高點低5.4%，但今年以來仍上漲14.5%。

在華盛頓，國會仍在努力同意提高或暫停美國的借款上限，並避免首次出現危險的債務違約。財政部上周警告，國會必須在10月18日前解決債務上限問題，否則屆時美國將無力兌現其債券支付。

財政部長葉倫(Janet Yellen)表示，如果國會未能在美國債務違約前提高債務上限，經濟將陷入衰退，「如果我們欠缺支付政府帳單的資源，無力支付政府帳單將是一場災難。」

即使如此，某些人認為，隨著經濟繼續從疫情危機中反彈，在9月的疲軟之後，股市前景依然強勁。

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在報告中表示：「最近一輪去風險化不會導致持續下跌，並維持在任何疲軟的情況下繼續買入的立場。」

投資人也正為備受關注的就業報告做好準備，該報告將於8日發布。

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