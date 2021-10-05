華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街 日報編輯委員會(Editorial Board)發表社論指出，美國 民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局 (IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。

華爾街日報編輯委員會在文中指出，除了每年報稅資料之外，如今拜登政府也有興趣進一步了解美國民眾的銀行帳戶狀況。

文中指出，國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)希望銀行等金融機構能夠提供一般帳戶持有人的年度現金流量報告，財政部長葉倫(Janet Yellen)也為這項計畫遊說，眾議院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)則正辯論著是否將這項條款納入民主黨3.5兆預算法案當中。

葉倫指出，一般帳戶持有人年度現金流量報告有助於追查富人逃漏稅。葉倫日前致函眾議院歲出入委員會表示，這項計畫將能讓位於收入排行榜頂端者的收入動態得以透明化。

文中指出，財政部與民主黨籍國會議員認為，如果納稅人知道自己的銀行帳戶動態已被聯邦政府掌握，報稅時將更加準確申報，但國稅局卻希望查看所有餘額超過600元的帳戶，或者一年當中匯入匯出轉帳總額超過600元的帳戶，每個有工作的美國人都將成為國稅局查看銀行戶頭的適用對象。

41個工商團體日前聯合對國會領袖提出警告說，這項旨在追查重大逃漏稅的計畫，適用範圍過於廣泛，根本缺乏具體針對性。

華爾街日報編輯委員會分析，這項措施也有侵犯隱私之嫌。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)等超級富豪的報稅紀錄，日前被人披露給非營利新聞調查組織ProPublica，提供文件者或以駭客行動取得報稅資料者明顯觸法，但國稅局到目前為止並未透露調查結果如何。

華爾街日報編輯委員會指出，如果讓國稅局資料庫掌握民眾銀行帳戶動態，將出現存款資料、花費紀錄曝光的風險，某些政治人物可能以這種方式做為打擊政敵的手段。

來自23州的州政府財務廳長以及稽查長，今年9月參加了反對國稅局這項計畫的連署，並批評這項提議是「我們國家歷史上規模最大的資料隱私侵權手段之一」。共和黨籍內布拉斯加州財政廳長穆朗特(John Murante)指出，就算這項規定果真實施上路，內布拉斯加州絕對不會配合。