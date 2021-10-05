華爾街又面臨新煩惱：美元愈來愈強、限縮股票收益？

美元指數自6月來持續上揚，過去一個月上漲近2%。（路透）

美元近期持續升值，反映市場對全球成長抱持疑慮，再加上能源價格飆漲和美國 公債殖利率 上揚等因素推波助瀾，吸引投資 人資金流向美元。

美元指數5日盤中上揚0.25%，至94.011，上周一度攀抵94.5，創2020年9月來最高。這項衡量美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數自6月來穩定上揚，過去一個月上漲近2%。

華爾街日報報導，強勢美元有可能限縮股票和其他風險投資的收益。FactSet的數據顯示，美股標普500指數中的企業，有40%的營收來自美國以外地區，這代表當美元匯率轉強時，在海外賺得的營收價值會縮水。另一方面，新興市場的企業和國家也會受美元轉強衝擊，因為龐大的美元計價債務會變得更難償還。

安本標準投資管理公司投資經理人艾希（James Athey）說：「強勢美元可能有點破壞力。廣泛而言，它會緊縮全球金融條件。」

促使美元走高的因素，是市場預期聯準會將提前且更積極撤出疫情期間刺激措施，另外，供應鏈混亂、能源價格飆漲和包括中國大陸、英國在內的市場工業活動受干擾，也不利成長前景。

美元這種全球準備貨幣通常在以下兩種情況下表現良好，第一是當全球經濟不佳，投資人湧入避險資產；第二種則是美國經濟表現比其他國家好，促使投資人搶進以美元計價的投資。這被稱為「美元微笑」，因為美元會在這兩種情況下升值，且曲線在兩者間變得平坦。

現在，微笑的兩端都有一些因素，促使投資人買進美元。

三菱日聯金融集團貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）表示：「市場對於成長進一步減緩的風險更為審慎且緊張。」他擔心全球能源價格飆升將衝擊消費者和企業，同時引發通膨疑慮。

同時間，世界主要央行暗示打算縮減刺激措施，這推升公債殖利率上揚。聯準會主席鮑爾9月底表示，可能會在11月舉行的下一次會議上宣布開始縮減購債措施。聯準會官員也日益暗示預期最快明年升息。

分析師說，如果美元維持強勢，最終可能會導致自身走貶。例如原油、銅等許多全球商品都是以美元計價，因此匯率更強的美元讓這些商品變得更貴，進而抑制需求。較低的需求又導致價格下滑，因而減輕一些通膨壓力。