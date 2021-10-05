我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

上海美西線即期運價「腰斬」 十一假期後恐又漲價？

特派記者林宸誼／上海報導
圖為上海港口。（路透）
圖為上海港口。（路透）

聽到上海美西線即期運價「腰斬」，不少台商並沒有鬆一口氣，反而指出海運價格並沒有跌回到疫情前，十一假期後擔心海運價格恐怕恢復漲價，加上接下來又將面臨耶誕節出貨超旺季，到時勢必又漲一波價。

昆山台商協會長宗緒惠表示，不少從事外貿的會員今年飽受缺櫃、缺船等許多不確定因素，「即使美西線海運價格3天跌去3個月的漲幅，但也沒有跌回到疫情前的價格，台商仍面臨沉重營運壓力。」

東莞台商協會秘書長顏士偉指出，會員的貨品從香港出貨或鹽田港出貨都有，大多發到美國東西岸，「海運價格一直漲，客戶大多能體諒並幫忙吸收，但緊接而來會遇到歐美黑色星期五購物節、感恩節及耶誕節交貨上架，會員擔心海運可能藉機調漲。」

家具大廠商億–ＫＹ董事長謝智通則表示，前陣子美國港口爆發疫情，卸貨時間從一周時間變成一個月，「雖然海運降價了，長灘港也終於採取每天24小時營運，解決港口貨滿為患，但接下來又是耶誕節的超旺季，還是得要繼續搶貨櫃、搶船。」

上海一名貨運代理人表示，基本上十一假期前，大約29日的船全部是最後一班，十一假期期間有10天時間貨代是沒有訂單，但船東的大船還是要開，所以會降價攬一波量，再根據假期安排跳港，工廠客戶往往看到價格一低，就去趕緊出貨滿足國外出口訂單需求，但其實假期結束後就恢復正常，船東就開始漲價。加上12月耶誕假期，因此航運市場每年8月到年底都是旺季。

今年以來，一路暴漲的海運價格讓全球貿易陷入窘境，截至9月30日，大陸出口貨櫃運價綜合指數（CCFI）報價3235.26點，較年初漲幅超過90%，較2019年同期上漲288%，較2020年同期上漲257%，連創歷史新高。

疫情 耶誕節 美國

上一則

大當機+吹哨人爆料 臉書股價崩 小查財富蒸發60億元

下一則

華爾街又面臨新煩惱：美元愈來愈強、限縮股票收益？

延伸閱讀

傳上海美西線即期運價「腰斬」 因黃牛急賣囤積貨櫃

傳上海美西線即期運價「腰斬」 因黃牛急賣囤積貨櫃
齊名楊麗萍 「最美楊貴妃」中國舞蹈家周潔60歲病逝

齊名楊麗萍 「最美楊貴妃」中國舞蹈家周潔60歲病逝
中日韓運輸零排放 成本逾12兆

中日韓運輸零排放 成本逾12兆
無預警停電受不了 上海3000美商促當局管好用電

無預警停電受不了 上海3000美商促當局管好用電

熱門新聞

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵