科技股遭棄 道指大跌323點 那指重挫逾2%

由於債券殖利率回升，投資人繼續拋售科技股，主要股指本周初始就大幅下跌。歐新社

由於債券殖利率 回升，投資 人繼續拋售科技股，主要股指本周初始就大幅下跌。

即使默克(Merck)股價大幅上漲，但道瓊工業平均指數仍下跌323.54點或0.94%至3萬4002.92點。史坦普500指數下跌56.58點或1.3%至4300.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數表現相對不佳，下跌311.21點或2.14%至1萬4255.48點。

由於投資者關注債券殖利率，蘋果、輝達、亞馬遜和微軟等大型科技股走低。9月底利率飆升重擊了高估值科技股。10年期美國國債殖利率小幅走高至約1.48%；上周觸及1.56%，為6月來最高點，投資人擔心通膨壓力和貨幣政策收緊。

社交媒體巨頭臉書在3日因一名披露身份的舉報者指控其「背叛民主」後，股價下跌4.89%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「金融市場正在換股操作，以反映新冠病毒引發的另一個經濟重新開放周期。」「也就是說，大宗商品上漲，債券殖利率上升，周期性類股和小型股跑贏大盤，科技股和成長股總體表現不佳。」

在正面消息方面，特斯拉上周末宣布其第3季交車量達24萬1300輛，遠高於分析師預期，股價上漲0.81%。

默克繼1日上漲8%後繼續上漲2.09%，該製藥商表示與Ridgeback Biotherapeutics共同開發的新冠病毒口服抗病毒治療藥可將輕度或中度病例的住院或死亡風險降低50%。

西南航空上漲1.31%，巴克萊銀行將其股票評級從市場同權調升至加碼，並將北美航空類股從中性調升至正面。

能源股也因油價上漲而走升。埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲1.3%，康菲石油(ConocoPhillips)上漲1.98%。

Morgan Creek Capital Management CEO兼投資長尤斯科(Mark Yusko)說，「因估值極高，股價對大量資本流動的變化非常敏感，而且隨著能源類股正在吸引資本，這些資金正在假裝為『追逐業績』而投入油氣類股，相對代表流入科技股的資金減少。」

1日是10月第一個交易日，也是2021年最後一季的開始。當天主要股指上漲，因默克的新冠病毒口服治療數據令人鼓舞，提振了與經濟重新開放相關的股票。

在受到通膨擔憂、聯準會(Fed)縮表和利率上升的困擾而使9月經歷艱難走勢後，美股在10月反彈。史指9月下跌4.8%，中止連續7個月的上漲走勢。道指和那指分別下跌4.3%和5.3%，創今年來最糟單月表現。

Oppenheimer Asset Management首席投資策略師史托茲佛斯(John Stoltzfus)在報告中寫道，「對聯邦貨幣政策時斷時續的緊張、供應鏈的中斷以及提高稅收的可能性，再加上其他如通膨風險和增稅的擔憂，都抑制了股市的情緒。」「與此同時，類股輪轉和再平衡，以及懷疑者、空頭和緊張的投資人獲利了結，在任何一個交易日中都占了很大一部分。」

他說：「但奇怪的是，投資人對新冠疫情及其變種病毒的擔憂，在夏季末期似乎已經不再是日常『擔憂重點』。」

第4季通常有利股市，但Fed收緊政策、債務上限、中國開發商恒大和 新冠疫情等懸而未決的因素可能會讓投資者保持謹慎。進入第4季時，超過半數史指股票下跌至少10%。

根據CFRA數據，史指第4季平均上漲3.9%，自二戰以來每4年有4年上漲。

市場在新一季面臨的首要障礙之一是8日備受關注的就業報告，可能會刺激Fed決定何時縮減其債券購買計畫。

根據FactSet的初步共識，經濟學者預計9月將新增約47.5萬個工作崗位。8月僅增加23.5萬個，比預期少約50萬個。

史托茲佛斯表示：「本周美股可能要看經濟數據，從8日的就業報告中尋找有關美國經濟實力的線索。」