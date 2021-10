大多頭轉空 股壇教父警告通膨讓市場面臨「痛苦一季」

有「股壇教父」之稱、向來看多美股的賓州大學華頓商學院金融教授席格爾(Jeremy Siegel)警告說,市場對通膨影響毫無準備,他認為華爾街 可能瀕臨遭遇異常痛苦的一季。

席格爾以對多頭市場預測聞名,但他現在對市場因應通膨的能力提出警告。他上周五接受美國財經媒體CNBC訪問時表示:「我們將面臨一些麻煩。總言之,通膨是個比聯準會 所想還更大的問題。」

席格爾警告說,存在與價格上漲相關的重大風險,「聯準會將面臨加快縮減購債步調的壓力。我不相信市場已經為加快縮減購債做好準備」。

Inflation is going to be a much bigger problem than the Fed believes, Wharton's Jeremy Siegel warns (via @TradingNation) https://t.co/6Njngup8cp