大多頭轉空 股壇教父警告通膨讓市場面臨「痛苦一季」

有「股壇教父」之稱、向來看多美股的賓州大學華頓商學院金融教授席格爾（Jeremy Siegel）警告說，市場對通膨影響毫無準備，他認為華爾街 可能瀕臨遭遇異常痛苦的一季。

席格爾以對多頭市場預測聞名，但他現在對市場因應通膨的能力提出警告。他上周五接受美國財經媒體CNBC訪問時表示：「我們將面臨一些麻煩。總言之，通膨是個比聯準會 所想還更大的問題。」

席格爾警告說，存在與價格上漲相關的重大風險，「聯準會將面臨加快縮減購債步調的壓力。我不相信市場已經為加快縮減購債做好準備」。

Inflation is going to be a much bigger problem than the Fed believes, Wharton's Jeremy Siegel warns (via @TradingNation) https://t.co/6Njngup8cp — CNBC (@CNBC) October 3, 2021

席格爾的示警，代表他的立場與他在1月初時的多頭看法出現明顯轉彎。席格爾在1月4日時正確預測道瓊指數 今年會攻上 35,000點，較年初開紅盤時上漲14%。道瓊指數已在8月16日創下新高，漲抵35,631.19點，上周五（1日）收盤報34,326.46點。

根據席格爾的說法，華爾街面臨的最大威脅是聯準會主席鮑爾為因應通膨竄升，撤出寬鬆貨幣政策的時間比預期還快。

席格爾說：「我們都知道許多股市的多變性與聯準會提供的流動向有關，如果這被拿走的速度加快，也代表升息會更早發生。這兩件事都對股市不利。」

席格爾尤其擔心成長股、尤其是科技股受到的影響。他說，現在距離歷史高點僅5%的那斯達克指數可能面臨大幅下跌，「展望長期的股票將面臨挑戰，市場將傾向價值股」。

席格爾指出，能夠從升息中受惠、擁有定價權以及能配息的公司，將迎來好表現。他說，通膨環境可能促使先前表現不佳的公用事業和必須消費類股表現強勁，這些類股是以配息出名，「配息向來是能抗通膨的」。