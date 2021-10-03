大仁說財經 | 美國油氣業卯盡全力對抗重建未來法案

埃克森美孚在社交媒體上灑錢遊說反擊環保法案。（路透）

美國 油氣業正竭盡全力，以扼殺或縮減拜登 總統3.5兆元的「重建美好未來」(Build Back Better)計畫中的氣候條款。

美國石油協會(API)總裁兼CEI索默斯(Mike Sommers)指出：「就反對反能源條款的努力而言，我們已精銳盡出。」

API在「重建美好未來」計畫的國會搖擺選區做廣告，並祭出付費廣告在社交媒體上大幅宣傳。

追踪氣候危機影響商業和金融的智庫InfluenceMap發布的報告，自8月11日參議院通過預算案之後，API已在臉書廣告上花費至少42.3萬元，這些廣告已被瀏覽2100萬次。

索默斯說，「我們正在使用所有可以用工具來反對這些提議。」

氣候社運份子抨擊API試圖阻礙可能是千載難逢的氣候危機努力。

Climate Power執行董事羅迪斯(Lori Lodes)發表聲明指出，「API知道未來將以潔淨能源為主，它們面臨嚴重的政治問題。這就是為什麼它們會盡其所能阻止氣候變遷並繼續為石油業CEO喊話。」Climate Power是一個由Sierra Club和其他環保組織共同創立的媒體機構。

他說，「但它們的謊言不再有效。API正在華盛頓失勢，國會將​​通過《重建美好未來》法案並為下一代投資潔淨能源。」

●埃克森美孚斥資抨擊加稅

即使面臨石油鉅子的壓力，拜登政府表示，它在應對氣候變遷的努力上仍然毫不畏懼。

白宮發言人表示，「解決氣候危機是拜登總統的首要任務，他會在本屆任期巾使用所有能用的工具來解決它，一次到位。」

InfluenceMap表示，美國最大油氣公司埃克森美孚(ExxonMobil)自8月11日以來已在臉書上花費至少160萬元刊登政治和議題廣告，這些廣告已被瀏覽3100萬次。

由於國會仍陷入僵局，埃克森美孚在9月底更是投入巨資。

InfluenceMap表示，光是9月21日至9月27日期間，埃克森美孚就在臉書廣告上花費29萬6954元，獲得540萬次點擊。

埃克森美孚對此發表聲明強調，它對「重建美好未來」法案的擔憂完全集中在提高公司稅率的條文上，「我們的遊說重點與可能對美國企業不利的稅收負擔有關，我們已經公開表達此一立場。」「埃克森美孚會堅持這個立場，也就是增加對美國企業的稅收會降低美國的競爭力。」

該公司強調，自巴黎氣候協議成立以來，它一直支持該協議，該公司將繼續「推動甲烷管制和全經濟的碳稅」。

●天然氣 是關鍵戰場

然而，埃克森美孚、雪佛龍(Chevron)和許多其他能源公司所屬的API正對「重建美好未來」法案中的甲烷管制提出質疑。

相關條文將對超過特定門檻的油氣業排放量徵收甲烷費用。拜登最近宣布，美國和歐盟已承諾在2030年前將甲烷這種強效溫室氣體的排放量削減近30%。

科學家表示，甲烷吸收的熱量是二氧化碳的25倍，這使其成為氣候危機的核心問題。甲烷是天然氣的主要成分，而天然氣是為美國電網供電和為家庭供暖的主要來源。

索默斯指出，「從本質上來看，這根本是對美國天然氣徵稅。」「所以我們不得不反擊。」

在此同時，美國的天然氣價格已飆升至2014年以來的最高水平。歐洲和亞洲的價格飆升更為嚴重，引發了一場導致停電和紓困的能源危機。

索默斯就甲烷稅的問題指出，「隨著天然氣價格上漲，特別是在進入冬季之際，國會最不應該做的就是提高美國消費者物價。」

●歐洲的天然氣危機

索默斯補充說，歐洲天然氣價格飛漲的現狀應該足以讓美國政界獲得警示。

他說，「歐洲的能源轉型的速度非常快。而我認為它太快了。」「美國的國會應該密切關注歐洲的現況，這是對美國本土可能發生相同情形警訊。」

當然，索默斯承認政策只是歐洲能源危機的一個成因。還有一個因素：俄羅斯。

索默斯說，「俄羅斯在能源市場仍然是個狠角色。」

事實上，高盛在10月初的報告中警告，俄羅斯天然氣俯拾皆是的供應能力正是歐洲最大不確定性來源之一，「俄羅斯可能會是加劇或解決歐盟天然氣短缺問題的關鍵。」

●綠化電網，但能多快？

API還試圖削弱「潔淨電力支付方案」(Clean Electricity Payment Program)，這是「重建美好未好」法案的一個關鍵條文。這項耗資1500億元的計畫以聯邦補助獎勵公用事業和電力供應商增加清潔能源使用量，來激勵它們轉向再生能源。

索默斯說，API正在努力遊說讓「潔淨電力支付方案」從法案中刪除或修改，強調天然氣就已有助於減少發電業的排放，「我們認為，如果推動電力轉型過急，反而會增加成本並降低可靠性。」

支持者認為，潔淨能源法案將創造數百萬個新工作崗位，同時通過削減電力部門的溫室氣體排放來應對氣候危機。

拜登總統的目標是到2035年時美國電網將使用100%的潔淨能源，這是一個野心很大的目標，不僅需要由煤炭轉型，還包括天然氣在內。

API表示，它將繼續推動政府制訂削減排放量的政策，並重述其今年稍早發布的氣候行動框架中有關投資突破性技術、規範甲烷和「市場化碳價」。

索默斯說，「共和黨和民主黨都同意必須解決氣候變遷問題。」「我們這一行也是如此，並且正在經由創新和支持政策採取行動，例如碳稅和甲烷的直接管制。」

話雖如此，API為削減「重建美好未來」法案部分內容所做的全力遊說，凸顯出在解決氣候危機的立法過程中一場精彩的幕後抗爭和利害關係。