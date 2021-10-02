布蘭特原油周線四連紅 美銀：有望漲破100美元

倫敦布蘭特原油期貨上周周線收紅，為連續第四周上揚。路透

國際油價 隨美股三大指數周五（1日）收高，周線至少四連紅，市場接下來的焦點轉向石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本周的會議，據傳這些產油國可能在4日開會時宣布增產。

西德州中級原油期貨1日上揚1.1%，收報75.88美元，周線漲2.6%，為連續第六周收紅，也是7月初以來的最長漲勢。布蘭特油價漲約1%，以79.28美元作收，周線為連續第四周收紅。

OPEC+預計4日舉行會議，外界持續揣測OPEC+是否在這場會議決定增產，延續9月提高產量的做法。OPEC+9月每日增產36萬桶石油。

瑞穗證券美國 期貨部門主管亞格爾認為，OPEC+9月的產量不如市場預期，且許多OPEC+成員本身的產能不足以大幅增產，但這無法阻止油價預先反映出OPEC將大幅增產的可能性。

投資人也正聚焦於原油需求，日前中國大陸要求國營企業不計代價確保冬季的能源供應；大陸正設法因應缺電危機。

City Index高級金融市場分析師席珂塔說：「油價正受到未來數月原油預料供不應求這個展望所支撐。市場對未來需求的期望非常強勁。」

華爾街投銀摩根大通（小摩）調高布蘭特原油的目標價，預估年底將漲至84美元，比先前的78美元上修，此時天然氣價格持續攀升，迫使許多發電廠改用石油提煉的燃料。

美銀（BofA）甚至認為，全球能源供給吃緊，可能推升油價飆破每桶100美元，但同時也帶來全球經濟危機。