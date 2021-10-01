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「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

編譯湯淑君／綜合外電
美國財政部長葉倫。歐新社
美國財政部長葉倫。歐新社

CNN Business報導，美國距離史上首次聯邦債務違約，可能只有數周之遙：這一天可能發生在10月19日前後。

美國舉債上限28.4兆美元在8月1日恢復實施。後來，財政部葉倫運用「特別措施」，讓政府能繼續借入資金而不違反舉債上限規定，財政得以持續運作。但她本周致函國會示警，擔心若國會沒能提高債限，或暫停實施，聯邦政府到10月18日資金將用罄。

葉倫在信上說：「到那時，我們認為財政部所剩資源將極其有限，且將快速耗盡。那個日期過後，我們能否持續履行所有債務，前景不明。」

這一天即所謂的「X日」（X-date），由財政部大略估算出來，未必是確切日期。換言之，美國可能在10月18日前幾天，或之後數日內，觸及債務上限。葉倫本人也表示，X日「可能前挪或後移」。

美國萬一爆發債務違約，茲事體大。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）曾警告，萬一美國倒債，可能引發「排山倒海而來的災難，嚴重程度令人難以置信，且將禍害美國100年」。美國國會若是拖到接近「X日」才採取行動，將冒著極大風險，更別說拖過這一天。

2011年華府也面臨國債違約危機，即使最後並未倒債，但遭標普公司（S&P）摘除頂級債信評等，從AAA降為AA+，就在全球金融市場掀起驚濤駭浪。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，葉倫的估計可能「稍微保守」，如果X日「比10月18日晚個一、兩天到來，我不會訝異」，他估計X日大概在10月20日降臨。

但華爾街也有分析師估得更早，Jefferies貨幣市場經濟學家西門斯（Thomas Simons）原先估計「X日」可能發生在11月10-15日，但他相信財政部可望化險為夷；現在他已改變看法，基於財政部現金餘額9月「下降速度比預期快」，估計到10月18日就可能開始進入危險的「低水位」。

西門斯說：「我們大致同意葉倫的說法。葉倫標註10月18日…我們認為她這回是說真的。」

美國 葉倫 財政部

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