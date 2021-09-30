就業數據不佳「拖累美元」從一年高峰回落

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）9月上漲1.7%。(路透)

美元周四在震盪交投中從一年高位回落，受到美國 上周初請失業金 人數增加所拖累，在過去幾個交易日大幅攀升過後形成盤整。

美元整體受到美國公債收益率急升的支撐，市場預期聯準會（Fed）將從11月開始縮減貨幣刺激計劃，儘管全球經濟增長放緩。

不過，周四的經濟數據削弱美元強勢。美元指數跌0.1%至94.230。本月，美元上漲1.7%，為連續兩個月攀升。第3季上漲2%。

截至9月25日當周，美國初請人數增至36.2萬人，已連續第三周增加。路透訪查的經濟學家，原本預測，上周初請失業金人數料為33.5萬人。

美國商務部周四發布的另一份報告顯示，美國第二季國內生產總值(GDP)對上季增率折成年率成長6.7%，8月報告的前值為6.6%。政府提供的大流行援助資金提振了消費者支出，進而推動了經濟增長。

指標10年期美債殖利率 報1.524%，穩在周二所及的三個月高位1.567%附近。

美元兌日圓一度觸及112.07日圓，為2020年2月以來最高，尾盤跌0.5%，報111.36日圓，為8月中以來最大單日跌幅。不過，美元兌日圓9月走升1.2%。

歐元兌美元跌0.1%，報1.1586美元，9月下跌1.9%，第三季下跌2.2%。

對風險敏感的澳元兌美元升0.8%，報0.7232美元，鐵礦砂價格在中國十一黃金周假期前回升。澳幣隔夜曾急挫0.9%。