大仁說財經 | 全球供應鏈運轉推手示警：系統崩潰在即

船員每到一個國家就要面臨無止境的檢查。（歐新社）

海運船員、卡車司機和航空公司員工一再忍受隔離、出遊限制以及複雜的新冠疫苗 接種和篩檢要求，以在疫情 期間維持緊俏的供應鏈繼續運轉。

但這些工作者許多已經達到臨界點，這對在全球各地運輸貨物的港口、貨櫃輪和卡車運輸公司構成的錯綜複雜網路構成了另一項威脅。

在致聯合國大會出席的國家元首的一封公開信中，國際航運公會(ICS)和其他產業組織警告，如果各國政府不恢復運輸業勞工 的行動自由並給予他們優先接種世界衛生組織(WTO)認可的疫苗，可能會出現「全球運輸系統崩潰」。

公開信中寫道：「在運輸勞工兩年來承受各種壓力後，全球供應鏈開始要為此付出代價。」這封信得到國際航空運輸協會(IATA)、國際道路運輸聯盟(IRU)和國際運輸工會(ITF)聯名簽署。它們總共代表全球6500萬名運輸勞工。

它補充說：「所有運輸部門也都出現了勞工短缺情況，並且由於數百萬人在疫情期間面臨的糟糕待遇，預計會有更多人離職，這讓供應鏈面臨更大的威脅。」

ICS秘書長普拉騰(Guy Platten)表示，由於港口關閉和旅遊限制的不斷更動，船員傾向不再簽訂新合同，冒著無法回家過聖誕節的風險，因此到年底勞工短缺的情形可能會再惡化。

●脆弱的供應鏈

這將對原就緊俏的供應鏈帶來壓力，比如說，英國當前的食品和燃料供應挑戰就可能會加劇。

ITF秘書長科頓(Stephen Cotton)補充說：「全球供應鏈非常脆弱，對來自菲律賓的船員和運送貨物的卡車司機的依賴程度一樣高。」「現在是各國政府負責人應該回應這些勞工需求的時候了。」

在指揮汽車戴運船停靠在日本北海道後，28歲的大副馬夏爾(Karynn Marchal)和其他船員卻被告知不被允許上岸，船員士氣受到很大打擊，「我們誰也不知道會維持多久。」

而那已超過18個月之前的事了。從那以後，馬夏爾以及像她一樣的數十萬船員都沒有被允許上岸休假。

在船上待了幾個星期後，在岸上呆上幾個小時就可以得到急需的喘息時機。但船員只得前往別處才能下船，通常是回家。馬夏爾認為自己是「比較更幸運的人之一」，因為她至少能夠回到美國，「有些人已經被困在海上一年多了。」

在疫情初期，許多船員同意將合約延長幾個月，以保證食品、燃料、藥品和其他消費品的供應在全球各地流動。飛機停飛和邊境關閉，幾乎不可能將勞工從世界一個角落轉移到另一個地方並更換機組人員。

ICS指出，在2020年疫情危機高峰期，有40萬名船員無法離船進行例行轉換，其中一些人在原有合同到期後在船上繼續工作長達18個月。

●多次接種，反複篩檢

雖然這些數字已見改善，但船員變動仍然是一項重大挑戰。由於出現新冠Delta變種病毒，一些旅遊限制再度重新實施，運輸勞工繼續面臨無數的疫苗和測試要求，只為完成他們的工作。普拉騰說，通常都是接到通知後立即執行。

根據普拉騰的說法，不一致的規定意味著某些船員可能接種多種疫苗，因為部分國家只批准某些特定疫苗。

他知道至少有一名船員接種了6劑疫苗或是3次2劑方案，「這絕對是一場噩夢。我不明白為什麼我們沒有全球標準。」

與此同時，普拉騰表示，全球疫苗的分布不均意味著只有約25%至30%的船員能完全接種疫苗，其中許多船員來自印度和菲律賓。

新冠病毒篩檢也是一項挑戰。今年2月，德國片面引入強制性PCR檢測，卡車司機未獲豁免，導致包括義大利在內的鄰國實施類似的限制，以避免數千名卡車司機被困在自己的領土上。

這些措施影響了數千名卡車司機，尤其是在義大利和奧地利之間的布倫納山口，迫使他們在零下的溫度下排隊數天，沒有食物或醫療設施。此後，歐盟緊急推出數位新冠檢測證明，雖緩解了一些壓力，但瓶頸仍然存在。

IRU秘書長普雷托(Umberto de Pretto)表示：「在這場疫情中，司機們面臨著數百個邊境問題和封鎖。」他補充說：「卡車司機以及依賴他們運送的貨物的公民和企業，為無頭蒼蠅的新冠疫情限制付出了沉重的代價，只因這些限制未能豁免運輸工作者。」

上個月，大副馬夏爾和她的船員必須在7天內進行10次新冠病毒篩檢然後才能獲准進入新加坡造船廠進行維修。而在該港口爆發疫情後，維修工作延後了一周，預計該船在10月中旬前不能離港；而在此同時，船員必須留在船上。

下船和抵達本國時的強制隔離可能代表機師和船員在見到家人之前，必須先在酒店房間裡度過一個月的假期。

貨櫃輪Seaspan Amazon的船長蘇克特(Shaailesh Sukte)說，船員「才是航運業的主宰」，但他們並沒有得到一線勞工的優先待遇，「如果想讓世界繼續運轉，就需要放寬旅遊限制。」