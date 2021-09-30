學者：美經濟將「先蹲後跳」Q4加速成長

經濟學家預期，美國經濟成長下半年將「先蹲後跳」。圖為曼哈頓農夫市場。(Getty Images)

美國 第2季經濟成長率小幅上修0.1個百分點至6.7%，經濟學家預期，美國經濟成長下半年將「先蹲後跳」，也就是在第3季減緩後，第4季到明年加速成長。

美國第2季國內生產毛額（GDP）年率季比成長率修正值為6.7%，高於初估、與市場預期的6.6%。近來經濟學家也陸續下調第3季成長率預測，IHS Markit調整為3.6%，遠低於7月時預估的7.8%。

Decision Economics首席全球經濟學家西奈預期，美國第4季經濟將成長6.5%、明年第1季成長5.1%，都高於今年第3季的4.2%。

初步跡象顯示，隨著確診人數減少，美國的支出放緩正在觸底。餐館預訂網站OpenTable的數據顯示顯示，在9月28日止當周，餐館內用人數僅比2019年同期減少8%。

國際酒店業數據分析公司STR的數據顯示，在9月18日止的一周，美國飯店入住率為63%，為8月底以來最高水準。美國聯邦運輸安全局（TSA）的數據也顯示，航空旅行在9月中旬後已出現回升跡象。

許多經濟學家最近幾周都調降對美國第3季經濟成長的預期，原因是Delta病毒 肆虐，導致消費者減少外食、飯店和機票支出，也打亂辦公室和學校重新開放的計畫。