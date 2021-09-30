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運輸團體：再限制運輸業員工移動 全球供應鏈恐崩潰

編譯陳律安／綜合外電
英國民眾為加油而大排長龍。美聯社
英國民眾為加油而大排長龍。美聯社

企業領袖示警，全球供應鏈可能面臨崩潰的風險，除非各國政府恢復運輸業勞工的行動自由，並優先為其接種新冠疫苗。

英國金融時報報導，國際航運商會（ICS）等運輸團體，在一封致各國元首的公開信中警告，由於政府已實施近兩年的行動限制等抗疫措施，已對運輸業員工的健康和安全造成莫大損害。在疫情高峰期間，防疫規定導致全球有40萬名船員無法下船。

這些團體表示，運輸業勞工未獲善待，已為陷入困境的供應鏈增添壓力，再出任何差錯，可能在年底購物旺季前，加劇現有的必需品缺貨情形。

在新冠肺炎疫情肆虐下，政府封鎖邊境，祭出社交距離措施，工廠也被迫關閉，這些逆風都重創傳統供應鏈，導致港口塞港、貨運延遲，且往來歐洲、美國、中國大陸等主要航線的運費大漲。這些運輸團體警告，運輸業的缺工情形，已增添供應鏈的壓力，且情況只會惡化。

英國在脫歐和疫情的衝擊下，導致卡車司機短缺，使加油站難以取得石油供應，目前英國政府已指示軍人運輸油品。卡車司機短缺為全球性的現象，根據美國卡車協會，目前美國卡車司機的缺口逼近6.1萬人。

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