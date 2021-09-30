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「魷魚遊戲」暴紅 Netflix自誇為南韓GDP貢獻47億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
Netflix熱播劇「魷魚遊戲」。（彭博資訊／Netflix提供）
Netflix熱播劇「魷魚遊戲」。（彭博資訊／Netflix提供）

Netflix發行的南韓原創劇「魷魚遊戲」全球爆紅，Netflix慶祝劇集成功，宣稱公司對南韓娛樂產業的投資，為南韓國內生產毛額（GDP）貢獻達到5.6兆韓元（47億美元）。

Netflix 2016年進軍南韓後，便與當地創意製作業者合作。最近的」魷魚遊戲」本月拿下全球排行冠軍，成為首個在美國市場拿下第一位的南韓戲劇。

Netflix與德勤（Deloitte）周三（29日）聯名發表報告，提及Netflix積極在南韓開拓市場，最近在全球熱播的」魷魚遊戲」就是最佳實例。報告說，Netflix在2016年到2020年，為南韓經濟增加5.6兆韓元，其中單單去年這一年，就貢獻了2.3兆韓元。

Netflix與德勤對GDP貢獻度的計算，除了包含Netflix製作與發行影視作品之外，也將外溢到其他產業的效果算進去，像是出版業、漫畫、音樂、觀光、飲食與時尚。以跨產業的基礎看，這四、五年間，創造的全職就業機會達1.6萬個。

Netflix從2016年開始，在南韓設立兩處片場，製造了80部影視作品，現在有380萬訂戶，並在當地投資約7,700億韓元生產原創內容。

彭博資訊分析，Ｎetflix搭上南韓娛樂產業的上升期，因而成果豐碩。近年南韓的影視娛樂創意人活躍於國際舞台，名號響亮。例如，贏得奧斯卡最佳導演的電影「寄生上流」導演奉俊昊、粉絲遍布全球的7人男子音樂團體「防彈少年團」（BTS）等等。

南韓 Netflix 魷魚遊戲

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