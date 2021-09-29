我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

鈕承澤性侵劇組女助理 犯後無悔意 判4年定讞

中國對加密幣下「追殺令」 馬斯克：可能與缺電有關

編譯洪啟原／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克表示，美國政府應設法避免監管加密貨幣市場。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克表示，美國政府應設法避免監管加密貨幣市場。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克表示，美國政府應設法避免監管加密貨幣市場，也說中國對加密幣祭出嚴格的監管措施，可能與缺電息息相關。

馬斯克周二（28日）出席在加州比佛利山舉行的Code大會，當時紐約時報專欄作家Kara Swisher問他，白宮是否該管一管加密幣這個領域，馬斯克說：「我認為，摧毀加密幣是不可能的事，但政府可能拖慢加密幣的發展速度。我的建議是，什麼都別做。」

特斯拉今年稍早買進價值15億美元的比特幣，這筆投資在第2季增值至25億美元左右，受惠於比特幣大漲。但比特幣與其它加密幣價格從那時起開始走下坡。

馬斯特常推文力挺許多數位貨幣，他對加密幣扮演的角色充滿信心，認為加密幣可能降低傳統貨幣體系中的錯誤和延遲，但強調加密幣無法解決社會所有的弊病。

馬斯克說：「我不敢說自己是懂很多的加密幣專家，我認為加密幣具有一些價值，但它不會是傳統貨幣的救星。」

馬斯克也談到中國在加密幣挖礦和監管行動所扮演的角色。他認為，中共強力打擊加密貨幣，可能與缺電問題有關。

中國人民銀行（央行）上周對加密幣產業祭出嚴格的規定，包括強化能偵側加密幣相關交易的系統。

馬斯克說：「部分原因實際上可能與中國許多地區缺電有關。中國南方許多城市目前不定期限電，因電力需求超出預期，可能與加密幣挖礦有關。」

以更高的層面來看，加密貨幣的去中心化這項特質可能對北京當局帶來挑戰。

馬斯克說：「我認為加密貨幣的根本目的，就是削弱集權政府的權力，但他們（指中國）不喜歡這樣。」

馬斯克 貨幣 中國

上一則

美股大跌主因：利率走升+華府失能

延伸閱讀

自動駕駛撞五警 特斯拉挨告

自動駕駛撞五警 特斯拉挨告
「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」
跑車要拿來飆 馬斯克：法拉利若自駕很悲哀

跑車要拿來飆 馬斯克：法拉利若自駕很悲哀
馬斯克與交往3年歌手女友 分手不分居

馬斯克與交往3年歌手女友 分手不分居

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

2021-09-25 07:32

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限
洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀