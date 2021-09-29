中國對加密幣下「追殺令」 馬斯克：可能與缺電有關

特斯拉執行長馬斯克表示，美國政府應設法避免監管加密貨幣市場。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克 表示，美國政府應設法避免監管加密貨幣 市場，也說中國 對加密幣祭出嚴格的監管措施，可能與缺電息息相關。

馬斯克周二（28日）出席在加州比佛利山舉行的Code大會，當時紐約時報專欄作家Kara Swisher問他，白宮是否該管一管加密幣這個領域，馬斯克說：「我認為，摧毀加密幣是不可能的事，但政府可能拖慢加密幣的發展速度。我的建議是，什麼都別做。」

特斯拉今年稍早買進價值15億美元的比特幣，這筆投資在第2季增值至25億美元左右，受惠於比特幣大漲。但比特幣與其它加密幣價格從那時起開始走下坡。

馬斯特常推文力挺許多數位貨幣，他對加密幣扮演的角色充滿信心，認為加密幣可能降低傳統貨幣體系中的錯誤和延遲，但強調加密幣無法解決社會所有的弊病。

馬斯克說：「我不敢說自己是懂很多的加密幣專家，我認為加密幣具有一些價值，但它不會是傳統貨幣的救星。」

馬斯克也談到中國在加密幣挖礦和監管行動所扮演的角色。他認為，中共強力打擊加密貨幣，可能與缺電問題有關。

中國人民銀行（央行）上周對加密幣產業祭出嚴格的規定，包括強化能偵側加密幣相關交易的系統。

馬斯克說：「部分原因實際上可能與中國許多地區缺電有關。中國南方許多城市目前不定期限電，因電力需求超出預期，可能與加密幣挖礦有關。」

以更高的層面來看，加密貨幣的去中心化這項特質可能對北京當局帶來挑戰。

馬斯克說：「我認為加密貨幣的根本目的，就是削弱集權政府的權力，但他們（指中國）不喜歡這樣。」