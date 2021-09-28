我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫警告 財政部恐在10/18左右耗盡現金

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

全球能源供給短缺衝擊擴散中 將威脅Q4經濟復甦

編譯任中原／綜合外電
從歐洲到亞洲，各國都在擔憂主要產油國約束供給量將導致能源供給短缺，可能使工廠停工，電費支出上升。(美聯社)
從歐洲到亞洲，各國都在擔憂主要產油國約束供給量將導致能源供給短缺，可能使工廠停工，電費支出上升。(美聯社)

從歐洲到亞洲，各國都在擔憂主要產油國約束供給量將導致能源供給短缺，可能使工廠停工，電費支出上升。儘管能源短缺的肇因不一而足，包括用戶需求增加，種種技術性問題，以及生產者投資不足等等，但此一威脅正在擴散到更多國家，且顛覆全球經濟復甦。

由於疫後需求反彈，又碰到供給受到制約，加上北半球冬季將臨，用於發電與取暖的天然氣與燃煤，價格已經漲多年來的高點。歐洲一些肥料廠已經被迫減產，中國也採取電力配給措施，從而抑制工業生產。令人擔憂的是，現在天氣尚未轉冷，一旦冬季氣候超冷，取暖需求增加，能源消費量又將再攀高峰。

中國正在採取因應措施，以冷卻沖天的煤價漲勢，並緩和本身的電力短缺問題；同時全球電力業者也在使盡渾身解數，以確保更多的燃料供應。

用數字來說話：

─歐洲天然氣期貨指標價格從去年5月以來，已經上漲13倍。

─花旗銀行預估，如果今年冬季超冷，亞洲及歐洲每百萬英國熱量單位（mBTU）的天然氣價格可能衝到100美元，比目前的水準高出四倍。

─摩根士丹利的數據顯示，中國的燃煤庫存量已減到2017年來最低水準。

即使今年北半球冬季的氣候正常，都將使能源供給短缺的情況益發嚴重，並拉高全球能源價格，威脅全球經濟成長，擠壓供應鏈，甚至拉高糧食價格，凡此都能推升通膨。

在最糟糕的情況下，歐洲可能面臨斷電，中國的晶片廠及煉鋁廠等工業設施可能停工，對全球造成衝擊。一些難以負擔高能源價格的價格，經濟可能直接停擺。

能源短缺對產業界的衝擊，可能很快就會擴散到政治面，因為電費增加及產品價格上漲可能引發民眾的不安。例如巴西由於水力發電量減少，因此被迫依賴高價的天然氣電力，使家庭電費支出激增，可能傷害到巴西總統波索納洛明年競選連任的機率。

中國 天然氣 投資

上一則

韓媒：美查晶片荒 要求半導體業者11月8日前提交資料

下一則

美財長葉倫警告 財政部恐在10月18日左右耗盡現金

延伸閱讀

殖利率忽跳升 股指走勢分歧

殖利率忽跳升 股指走勢分歧
歐盟碳權價格 衝新高

歐盟碳權價格 衝新高
美國天然氣價格狂飆、創7年新高 憂冬季將至燃料短缺

美國天然氣價格狂飆、創7年新高 憂冬季將至燃料短缺
巴西業者加拿大礦場39礦工受困地底 即將獲救脫險

巴西業者加拿大礦場39礦工受困地底 即將獲救脫險

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
紐約市。圖：pixabay

全球金融中心指數排名 紐約仍居龍頭 中國城市呢？

2021-09-24 09:57
由於出現幾個全新風險，投資人在9月繼續觀望，美股本周開市大跌。美聯社

道指下跌614點 跌幅2個月最大 史指5/12後最糟單日

2021-09-20 16:52

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
參院封殺債限案 聯邦政府30日恐關門

參院封殺債限案 聯邦政府30日恐關門