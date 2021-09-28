全球能源供給短缺衝擊擴散中 將威脅Q4經濟復甦

從歐洲到亞洲，各國都在擔憂主要產油國約束供給量將導致能源供給短缺，可能使工廠停工，電費支出上升。(美聯社)

從歐洲到亞洲，各國都在擔憂主要產油國約束供給量將導致能源供給短缺，可能使工廠停工，電費支出上升。儘管能源短缺的肇因不一而足，包括用戶需求增加，種種技術性問題，以及生產者投資 不足等等，但此一威脅正在擴散到更多國家，且顛覆全球經濟復甦。

由於疫後需求反彈，又碰到供給受到制約，加上北半球冬季將臨，用於發電與取暖的天然氣 與燃煤，價格已經漲多年來的高點。歐洲一些肥料廠已經被迫減產，中國 也採取電力配給措施，從而抑制工業生產。令人擔憂的是，現在天氣尚未轉冷，一旦冬季氣候超冷，取暖需求增加，能源消費量又將再攀高峰。

中國正在採取因應措施，以冷卻沖天的煤價漲勢，並緩和本身的電力短缺問題；同時全球電力業者也在使盡渾身解數，以確保更多的燃料供應。

用數字來說話：

─歐洲天然氣期貨指標價格從去年5月以來，已經上漲13倍。

─花旗銀行預估，如果今年冬季超冷，亞洲及歐洲每百萬英國熱量單位（mBTU）的天然氣價格可能衝到100美元，比目前的水準高出四倍。

─摩根士丹利的數據顯示，中國的燃煤庫存量已減到2017年來最低水準。

即使今年北半球冬季的氣候正常，都將使能源供給短缺的情況益發嚴重，並拉高全球能源價格，威脅全球經濟成長，擠壓供應鏈，甚至拉高糧食價格，凡此都能推升通膨。

在最糟糕的情況下，歐洲可能面臨斷電，中國的晶片廠及煉鋁廠等工業設施可能停工，對全球造成衝擊。一些難以負擔高能源價格的價格，經濟可能直接停擺。

能源短缺對產業界的衝擊，可能很快就會擴散到政治面，因為電費增加及產品價格上漲可能引發民眾的不安。例如巴西由於水力發電量減少，因此被迫依賴高價的天然氣電力，使家庭電費支出激增，可能傷害到巴西總統波索納洛明年競選連任的機率。