Fed鮑爾：供應瓶頸持續 通膨壓力未來數月居高不下

美國聯準會主席鮑爾。（路透）

美國 聯準會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）表示，供應瓶頸延續的時間比預期長，他預期通膨壓力在未來幾個月仍會居高不下，然後才會減緩。

鮑爾為28日出席參議院銀行委員會聽證會準備的證詞在27日預先公開，他表示「這些影響比預期還大、持續的時間更長，但會減弱，通膨率預期將回落至我們較長期的2%目標」，「隨著經濟繼續重啟進，瓶頸問題、聘僱困難等限制因素可能比原先預期更大、更長久，構成通膨上行風險」。

鮑爾在講稿中表示：「如果持續較高的通膨成為重大疑慮，我們肯定會回應，並且動用我們的工具確保通膨維持在符合我們目標的水準。」

鮑爾同時表示，就業 市場的成長在8月減緩，尤其是那些對疫情敏感的產業。他說，5.2%的失業率低估了就業不足，正如勞動力參與率尚未回升所凸顯出的事實。

Fed上周將基準利率維持在0-0.25%的區間不變，表示如果經濟繼續朝著的目標前進，「可能很快就有必要」縮減每月1200億美元的資產收購計畫。

鮑爾在上周決策會議後記者會上，表示達到縮減購債的通膨門檻已經達到，但就業門檻「幾乎達到」。不過，鮑爾在事先準備的國會證詞中，並未提到縮減資產收購事宜。