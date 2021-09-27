殖利率忽跳升 股指走勢分歧

交易員迎接動盪的9月最後一周，加上美國國債殖利率上漲，美股27日走勢分歧。美聯社

交易員迎接動盪的9月最後一周，加上美國 國債殖利率 上漲，美股27日走勢分歧。

由於科技類股表現不佳，史坦普500指數 下跌12.37點或0.28%至4443.11點。那斯達克綜合指數下跌77.73點或0.52%至1萬4969.97點。隨著能源股和銀行股走高，道瓊工業平均指數上漲71.37點或0.21%至3萬4869.37點。

10年期美國國債殖利率因經濟樂觀情緒和通膨擔憂而上漲，短暫突破1.5%，為6月來最高水平，高於8月底的1.30%。

Wolfe Research分析師申耶克(Chris Senyek)在給客戶的報告中表示，「債市走勢點燃了整個股市的另一次『價值撕裂』。我們認為，長期利率走方應該仍然是未來幾周股市回報、產業輪動和主題表現的首要驅動因素。」

耐久財訂單數據優於預期也支持了經濟復甦概念股。

包括Alphabet、蘋果和輝達在內的主要科技股走低，壓低史指和那指。科技股通常對殖利率上升很敏感，因為債務成本增加會阻礙其成長，而較高的利率會使它們未來現金流的價值下跌。

但與經濟復甦相關的股票上漲，因為科技股下跌、美國新冠病毒病例繼續下降。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，上周美國平均每天約有12萬例病例，低於9月初最新一波高峰時的7天平均超過16.6萬例。輝瑞CEO布爾拉(Albert Bourla)26日表示，他認為美國可以在「一年內」恢復正常，但可能需要每年都接種疫苗。

嘉年華上漲3.69%，聯合航空上漲0.59%。波音上漲1.25%。

殖利率上升也提振了金融股，KBW銀行指數上漲2.81%。高盛和摩根大通上漲超過2.2%，成為道指表現最好的個股。

股市另一個亮點是能源，隨著WTI原油持續其9月漲勢觸及每桶75元，埃克森美孚(Exxon Mobil)和西方石油(Occidental Petroleum)等股票攀升。由於投資人關注歐洲能源短缺的擔憂，天然氣價格也上漲。

CIBC Private Wealth投資組合經理人兼總經理卡爾普夫(Adam Karpf)表示：「目前的關鍵是對原油和天然氣市場的供應感到擔憂。」「這些都是過去認為是需求驅動的復甦，並隨著經濟重新開放概念而反彈，因此這是正在進行中的事情，但最近的漲勢應該也是擔憂供應所致。」

投資人也在關注華府動態，國會試圖防止政府關門、美國債務違約以及拜登總統的全面經濟議程可能失敗。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)26日表示，預計1兆元的兩黨基礎建設法案將在本周通過，但對該法案的投票可能會從原本預定的27日往後延遲。

國會必須在9月底前通過新預算以避免政府關門，國會還必須想辦法在美國首次債務違約前在10月提高或暫停債務上限。

Raymond James機構股票策略師麥考特(Tavis McCourt)寫道：「華盛頓特區將在未來幾周引起更多關注，因為圍繞通過基礎建設法案和債務上限辯論的政治考量，可能會成為一些股市動態的頭條新聞。」

上周稍早，由於中國房地產巨頭恒大的債務危機、聯準會有關縮減貨幣寬鬆措施的訊號以及北京對加密貨幣的打擊等一系列擔憂，股市回落。

主要平均股指雖收復跌幅，全周上漲，但三大指數仍可望本月收跌。