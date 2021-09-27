中國缺電危機從工廠擴散到民生 經濟學家調降GDP預估

中國缺電危機從工廠擴散到民生。（美聯社）

經濟學家警告說，隨著中國 電力短缺情勢加劇，迫使企業減產，中國經濟成長可能減緩。此外，中國的能源危機也開始從工業擴及至影響一般住家。

彭博資訊報導，中國北部幾個省份的居民已經受到停電的影響。華南工業重鎮廣東則要求民眾將空調溫度維持在26攝氏度以上，以避免更廣泛缺電。

財新網報導，遼寧、吉林和黑龍江周末都實施限電，一些交通號誌無法正常運作，嚴重影響高峰時段的交通。

吉林副省長吳靖平周一指出，要全力保障基本民生用電需求，避免出現限電情況。當地媒體報導，停電限電可能會持續到明年3月。

由於電力短缺，中金公司預期問題將導致中國第3、4季經濟成長率減少0.1至0.15個百分點。野村調降全年國內生產毛額（GDP）預估，摩根士丹利則警告，第4季產值將下滑。

野村周一在一份報告中表示，江、浙、粵等經濟重鎮採取的嚴格限電措施，可能會導致定於本周稍晚時候發布的採購經理人指數 （PMI）降至50以下。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，現在可能進一步下調該公司對中國的2021年經濟成長預估，野村上周五已經將中國今年經濟成長率預估值從8.2%下調至7.7%。

陸挺在報告中表示，即使調降預估，預測仍有更多下行風險。

中金公司經濟學家表示，電力供應衝擊將對短期生產造成大的影響，尤其是9月，工業產出成長率可能回落至4%-4.5%。

摩根士丹利經濟學家預測，年底前如果按照目前的速度實施減產，中國第季GDP成長率將減少約1個百分點。