中國限電衝擊 蘋果和特斯拉多家重要供應商停工

中國限電，影響蘋果和特斯拉的重要供應商停產。（路透）

中國 「能耗雙控」造成企業限電、停產的影響持續，蘋果 和特斯拉的幾家關鍵供應商已經宣布中國廠停產，以響應北京 的能源消耗政策，但此事將危及供應鏈的穩定性，尤其此時正要進入包括新款iPhone在內電子產品的耶誕旺季需求高峰期。

鴻海關係企業乙盛精密工業，以及蘋果和特斯拉的一家重要構件供應商周日表示，江蘇昆山廠從周日到周五暫時停產，配合該市停供工業用電的政策。乙盛已經公告：「停工期間暫以庫存維持營運，預計假日或連假安排生產以滿足客戶出貨需求」。

中國要求節能減排的時機，正值全球市場投資人信心因恒大集團債務危機而受到動搖，這次限電造成的經濟衝擊可能更大，使全球供應鏈短缺的情況進一步惡化。

蘋果的印刷電路板供應商欣興電子說，因大蘇州地區周日中午至月底停供工業用電，蘇州和昆山的子公司配合停工，會協調其他廠區生產，滿足客戶出貨需求。

iPhone的聲學元件供應商康而富控股，在蘇州設有廠房，也公告停工5日至周四中午，將調用庫存以支援客戶需求。

日經報導，和碩在昆山和蘇州都有廠，目前照常營運，但準備好了發電機，以備收到官方的進一步通知。鴻海旗下龍華、觀瀾、太原和鄭州廠截至周日尚未受到限電影響。

英特爾、輝達和高通的數家晶片封測服務供應商則收到通知，要求江蘇省的廠房停工數日。

恩智浦、英飛凌和日月光的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，26日晚間到月底停工。

北京最近緊盯遼寧、吉林和黑龍江等省的能源消耗不降反升，誓言對未達標者祭出較嚴格處分，其他像是江蘇、浙江和廣東，有許多科技製造商設立生產基地的省分，也限制工業用電。嚴格管控已影響到大範圍傳統產業，包括煤炭和鋼鐵生產，以及電子產品製造。