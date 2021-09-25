克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

最近中國 房地產巨頭恒大 爆發債務危機，瀕臨倒債險境，勾起世人對13年前雷曼兄弟倒閉掀起全球金融海嘯的恐怖回憶。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，恒大還不是中國的「雷曼時刻」，但可能是泡沫爆破危機將至的前兆。

克魯曼在紐約時報專欄撰文表示，目前普遍的看法是，恒大並非另一個雷曼，衍生的任何衝擊都「控制得住」——當年美國官員也用這個措詞淡化次貸危機的影響。他個人看法是，即使恒大並非「雷曼時刻」，也不表示一切安然無事，恒大危機顯示中國很可能正歷經「babaru時刻」。

●日本 泡沫經濟的前車之鑑

「babaru」是日文的外來語，音譯自英文的「bubble」（泡沫）。1980年代末期，日本遭遇「泡沫經濟」（日本人稱之為「babaru economy」）現象— 當時許多資產價格狂飆，尤其是商用不動產，後來全面崩跌。

克魯曼指出，日本資產泡沫爆破未導致金融崩潰，但開啟了一段漫長的經濟疲弱時期。起初許多觀察家認為，日本經濟之所以欲振乏力，原因出在先前金融超載（financial excess）的後遺症：日本企業舉債過度或銀行背負太多不履約貸款包袱。然而，經濟疲態久久揮之不去，從某些方面來看仍延續至今。

這不是說日本實體經濟一連低迷了30年。倘若只看實質國內生產毛額（GDP）數字，或許會這麼認定。但這些數字反映日本社會日益萎縮的問題，主要是生育率和移民人數皆低使然，這造成日本工作年齡成年人口自1990年代以來迅速下滑。考量人口結構因素後就會發現，日本潛在的勞動者人均實質GDP其實尚可，基本上表現與美國差不多。

不過，日本充分就業大致能維持，只是靠不斷祭出經濟刺激支撐：超低利率和持續的預算赤字。這使日本的國債占GDP比率升破200%。目前為止，這些債務尚未構成問題，但日本經濟情況依然深具挑戰性。因為人口負成長意味需求疲軟，比方說，新住宅或新辦公大樓可能就乏人問津。所以，日本變成一個儲蓄氾濫、資金去處卻寥寥無幾的國家。

以後見之明來看，1980年代的資產泡沫與其說種下日後日本經濟問題的禍根，不如說這些泡沫只是遮掩問題於一時，破綻終究會露出來。

●對照中國現況

從許多方面來看，中國的現況與日本大不相同，但總體經濟情況卻有一點與當年日本泡沫快爆裂時非常類似。

一方面，中國的人口結構愈來愈近似日本。工作年齡人口在2015年升到頂峰，儘管昔日壓抑出生率的一胎化政策如今已廢除，人口下降趨勢至少多年之內無法逆轉。

另一方面，如同泡沫年代的日本，現在中國的經濟也嚴重失衡：消費者支出疲弱，投資水位卻極高。投資支出占GDP比率超過40%，對一個人口成長快速（尤其數百萬名鄉村居民湧入城市）、技術進步急起直追富國的經濟體而言，或許是合理的；但中國人口結構已不復如此，儘管在整體技術水平上仍落後西方和日本，生產力成長也在趨緩。

這意味投資報酬遞減；中國必須轉型至不同的模式。據說北京高層明白這點，但調整的腳步卻拖拖拉拉，繼續以大量授信拉抬支出—— 這麼做，無可避免地導致恒大這類的債務崩潰。

克魯曼的結論是：中國或許能像以往那般粉飾太平，讓恒大事件船過水無痕；但破綻終究會露出，只是遲早的問題。恒大也許還不是終極考驗的關鍵時刻，卻是那個時刻將至的前兆。天曉得中國有沒有像日本那樣的社會凝聚力，能夠讓經濟慢慢、柔和地減緩，而不引發社會與政治危機。