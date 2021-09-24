中國禁加密重創科技 股指本周勉力小升

史坦普500指數和道瓊工業平均指數24日持平作收，結束動盪的一周走勢。美聯社

史坦普500指數和道瓊工業平均指數24日持平作收，結束動盪的一周走勢。中國 禁止加密貨幣 的決定對科技業造成壓力；Nike則因疫情導致的供應鏈問題重擊，股價下跌。

道指上漲33.18點或0.1%至3萬4798點。史指小漲6.5點或0.15%至4455.48點。那斯達克綜合指數下跌4.54點或0.03%至1萬5047.7點。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「雖然20日開局不利，但周中反彈和24日的平靜不算太糟。」「不過針對恒大、經濟放緩和持續的供應鏈問題的許多擔憂仍然存在。」

那指本周表現落後主要股指，但勉強小漲0.02%，而道指和史指分別上漲0.6%和0.5%。

中國對比特幣的全面打擊一夜之間損害市場情緒，尤其是依賴加密相關收入的科技股。中國央行24日宣布所有與加密貨幣相關的活動都是非法的。中國人民銀行表示，在中國提供服務的海外加密貨幣交易所也是非法的。

比特幣聞訊下跌5%，以太幣下跌近8%。大部分收入來自散戶交易的加密貨幣交易所Coinbase下跌2.39%。上季交易相關收入半數以上來自加密貨幣的Robinhood下跌2.24%。

與此同時，Nike證實了投資 人對疫情會對供應鏈造成嚴重破壞，並增加公司營運成本的擔憂。由於越南長期停產、勞力短缺和運輸時間過長，Nike大跌6.17%，並調降2022財年財測，預計全年銷售額將以個位數的速度成長，而之前預測的則是低兩位數成長。

該公司當季營收低於分析師預期，原因是隨著Delta變種病毒疫情爆發，北美需求疲軟。其他服裝製造商和零售商也下跌。PVH Corp下跌1.11%。

Nike的跌幅被經濟重新開放個股的漲勢抵消。嘉年華在公布上季業績後上漲3.04%，領漲史指；而其他郵輪公司和航空公司也上漲約2%。能源和工業股也是領漲類股。Mosaic和Nucorp分別上揚2.57%和1.53%。Diamondback Energy上漲0.98%，Cabot Oil & Gas上漲2.83%。

對於美股來說，本周動盪不安。在聯準會(Fed)暗示不會立即取消其超寬鬆貨幣政策後，股指從22日起出現為期2天的緩解反彈。投資人還押注中國房地產巨頭恒大的債務危機不會在全球市場引發連鎖反應。

投資人仍在觀望恒大，作為中國房產危機核心的失敗地產開發商，是否會為23日到期的美元計價債券支付8300萬元利息。到目前為止，該公司一直保持沉默，並且在技術違約之前還有30天的時間。

對恒大的擔憂本周初重擊全球股市，道指20日大跌超過600點。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「如果恒大違約，中國以外的風險似乎有限，而且政府會不惜一切代價控制衝擊。」「如果中國成功做到，全球風險偏好可能不會受到太大打擊。」

包括拼多多、京東和百度在內的中國股票都是那指跌幅最大的個股。

施羅德投資策略師卡拉漢(Bill Callahan)表示，今年底前的主要主題將是全球新冠肺炎病例下降和經濟加速，「能源、金融、工業和旅遊業的周期性類股將在年底前重新成為市場領漲者。」「而隨著投資人接受成長型資產，長天期的全球債券殖利率將明顯推高，全球殖利率曲線將變得陡峭。」