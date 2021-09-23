道指漲逾500點 收復本周跌幅

美股連續第二天上漲，因對中國房市危機的擔憂有所緩解，而且聯準會(Fed)繼續維持當前的寬鬆貨幣措施。美聯社

美股連續第二天上漲，因對中國 房市危機的擔憂有所緩解，而且聯準會(Fed)繼續維持當前的寬鬆貨幣措施。

道瓊工業平均指數上漲506.5點或1.48%至3萬4764.82點，全日買盤穩定。史坦普500指數上漲53.34點或1.21%至4448.98點。那斯達克綜合指數上漲155.4點或1.04%至1萬5052.24點。

23日的漲勢推動主要股指本周重回升勢。道指和史指本周至今上漲0.5%和0.3%，而那指小漲0.06%。

道指20日下跌超過600點，21日再次下跌，因擔心中國開發商恆大 集團可能在全球經濟中掀起波瀾。但香港恆生指數隔夜反彈超過1%，恆大股價上漲超過17%，因投資 人押注中國不會允許這家重點公司全面倒閉，並將提供更多流動性。

22日Fed表示不會立即取消寬鬆政策，進一步提振了美股。Fed在會後發表聲明表示，如果進展「一如預期」，那麼「資產購買步伐可能很快就會放緩」。

安聯投資管理資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)表示：「與經濟發展的不確定性一直在累積，還好Fed向市場灌輸了一些信心。」「此外，政府債務上限和與中國房市相關的一些影響投資人情緒的其他風險似乎正在消退，這也加強了投資人的風險偏好。」

雲端企業Salesforce調升2022年全年營收財測，股價上揚7.21%，領漲道指。Darden Restaurants是史指的主要推動者之一，在公布強勁的當季業績後上漲6.09%。

隨著對中國的擔憂緩解，與全球經濟復甦相關的股票也走高。奇異電氣(GE)上漲4.49%。擁有大量中國業務的拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)上漲3.21%；開拓重工上揚2.75%。

能源股領漲史指，APA Corp上漲7.06%，Devon Energy上漲7.72%，因美國西德州中質原油(WTI)期貨上漲至每桶73.50元，為8月2日以來最高水平。

隨著10年期美國國債殖利率反彈，銀行股因獲利率利多而上揚。摩根大通、美國商銀和花旗銀行至少上漲3.3%。由於高度依賴放貸，與利率動向密切相關的Regions和Fifth Third等區域性銀行漲幅都超過4.3%。

恆大22日解決債券付款問，緩解了一些擔憂。但全球投資人仍在等待該公司是否會為23日到期的美元計價債券支付8300萬元利息。《彭博》引述知情人士報導，政府監管機構指示恆大避免近期美元債券違約。然而，《路透》報導，部分恆大債券持有人預計23日無法付款，也沒有收到該公司的消息。

不過投資人大多無視恆大危機。即使上周初請失業金人數增幅超過預期，代表復甦力道存在疑問，投資人仍持續買入。

Independent Advisor Alliance投資長查卡瑞利(Chris Zaccarelli)說，「即使今年秋季可能出現一些額外的動盪，但總體上仍看好美國經濟，並認為任何下跌都值得買入，因為基本面仍然穩健，而且此時距衰退似乎已有一年多了。」

在23日上漲之後，史指9月來僅下跌1.4%。