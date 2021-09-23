印度軟體公司在美上市 500員工成「千萬盧比富翁」

創立於印度 清奈的軟體即服務（Software as a Service，SaaS）公司Freshworks成功在美國那斯達克 （Nasdaq）上市，旗下約12%的員工一夕之間躋身印度「千萬富翁」之列。

Freshworks以線上企業軟體工具為主要產品，昨天在那斯達克上市，以每股47.55美元收盤，較發行價每股36美元高出32%，市值達130億美元，成為印度首家赴美上市的軟體即服務公司。

Freshworks於2010年在清奈（Chennai）開始營運，一開始員工只有6人，如今在全球聘用約4300人。公司雖已將總部遷至美國加州聖馬提歐郡（San Mateo），但多個產品與工程部門仍留在清奈。

印度媒體今天報導，拜上市成功所賜，Freshworks旗下員工的12%，也就是500人左右，一夕之間成為所謂的「千萬富翁」（crorepati），有70人不到30歲。1000萬盧比約為13.5萬美元。

報導說，公司員工有76%持有公司股份。

Freshworks共同創辦人兼執行長馬特魯布坦（Girish Mathrubootham）昨天推文形容公司在那斯達克的上市是「美夢成真」，感謝所有共同打拚的員工、夥伴及投資人。

印度媒體引述馬特魯布坦說，Freshworks成功登陸那斯達克，將為印度其他軟體即服務公司的上市打下基礎。

駐清奈辦事處處長王北平向中央社表示，南印度各省對新創產業都很注重，加上印度具有人口紅利、年輕人也希望透過科技產業突破種姓包袱，因此新創領域的發展前景良好。

至於對台商的機會，王北平說，資通訊與電子等產業是台灣 強項，與印度的創新產業有很大的合作空間，而印度地方官員也多次表達希望與台灣加強半導體產業合作的意願，這些都是台灣的機會，台灣廠商可提前來印度部署。

外貿協會清奈辦事處主任施育龍則說，除了軟體業發達外，南印度是印度科技和汽車製造的重鎮，具有相當的工業基礎，同時印度在航太的投入也很深，儲備了許多人才。

施育龍說，印度具備建立品牌所最需要的市場，而台灣最適合以關鍵的零組件切入這個市場，掌握微笑曲線的研發端，和掌握品牌端的印度可以互補共利。