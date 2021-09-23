「女股神」伍德：特斯拉明年站上3000元就賣股

伍德表示，她將出脫特斯拉持股，前提是特斯拉明年股價達到她設定的五年基本價格目標3,000美元。(路透)

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）表示，她將出脫特斯拉 持股，前提是特斯拉明年股價達到她設定的五年基本價格目標：3000美元。

特斯拉目前股價約750美元，伍德說：「如果（特斯拉）明年站上3,000美元，我們的展望又毫無變化，我想我們會出脫這家電動車 廠的持股。」

執掌方舟投資 管理公司（Ark）的伍德，22日出席晨星投資會議的專家討論會，隨後在記者會中發表這個談話。伍德在討論會中激辯知名投資人、銳聯資產管理公司（Research Affiliates）合夥人暨董事長阿諾特（Rob Arnott）。

阿諾特向來對特斯拉這類高估值的成長股抱持懷疑態度。他問伍德說，投資經理應如何判斷何時出脫手上部位，「能保護投資報酬的賣出準則是什麼」？

在記者會中，有人再度提出阿諾特的這個問題，伍德也提出賣出特斯拉持股的條件。但她在討論會中為自己押寶特斯拉進行辯護。

伍德除了列出電動車的一些優勢，還提到電池組系統價格下跌。因此，她預估電動車明年的平均售價將比傳統汽油車便宜。伍德預估，這個趨勢將延續至2025年，屆時電動車平均價格將在1.8萬美元，而傳統汽油車的平均價格預料介於2.5至2.6萬美元。

伍德持續提倡押注可顛覆市場的技術，並預估旗下方舟投資基金年化報酬率將達到30%，她不認為市場處在泡沫之中。