Fed不急於縮表 股指終止連4跌

美股22日終於收漲。聯準會(Fed)表示，在整個疫情期間一直支持經濟的寬鬆貨幣措施不會立即縮減。(美聯社)

美股22日終於收漲。聯準會(Fed)表示，在整個疫情期間一直支持經濟的寬鬆貨幣措施不會立即縮減。

道瓊工業平均指數上漲338.48點或1%至3萬4258.32點，終止連續4個交易日的跌勢，盤中一度躍升520點。史坦普500指數上漲41.45點或0.95%至4395.64點，能源類股上漲3.2%。那斯達克綜合指數上漲150.45點或1.02%至1萬4896.85點。

Fed在會後聲明表示：「如果進展大致一如預期，委員會認為資產購買步伐可能很快就會放緩。」

自疫情危機開始以來，Fed一直每月買進1200億元的美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)。聯邦公開市場委員會(FOMC)22日一致投票決定將短期利率維持在接近零的水平。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「雖然Fed可能會在11月宣布縮減規模，但今天沒有這樣做，這反映出FOMC仍然非常鴿派。」

Fed主席鮑爾表示，Fed的通膨目標已經通過進一步測試，並且「許多」成員認為就業 目標也已經通過測試，股指問聲從高位回落，這代表Fed即將開始取消寬鬆措施。

鮑爾在新聞發布會上說：「我個人的觀點是，對就業取得進一步實質進展的測試幾乎已經得到滿足。」「對我來說，不需要一份出色的、超強的就業報告，只需一份還不錯的就業報告就能讓我覺得已通過測試。」

Fed對首次升息的時間仍存在分歧。根據所謂的預測點陣圖，18位FOMC成員中有9位預計2022年升息，多於6月的7位。

Principal Global Investors首席策略師沙赫(Seema Shah)表示：「股市已經開始消化逐漸縮減購債，並迅速將注意力轉向最終升息的日期和步伐；即使升息，步伐可能也比市場擔心的要溫和一些。」

主要股指9月以來呈現下跌，因9月是史上最震盪的月份。史指9月至今下跌2.8%，光是20日就下跌1.7%，為5月以來最糟單日走勢。21日主要股指試圖反彈，但未能成功，道指和史指連跌4天。道指9月至今下跌約3.1%。

投資人仍擔憂四面楚歌的中國 房地產開發商恆大 ，如果本周無法償還數百萬元的美元債券債務，該公司可能面臨違約。隨著中國打擊房地產投機活動，恆大在香港的股價自2020年7月以來已下跌近90%。如果中國抑制房產市場過度或讓恆大倒閉，投資人擔心全球經濟成長會放緩。

不過隔夜傳出訊息，恆大宣稱其房地產集團將按時支付人民幣計價的內地交易債券利息，提振了市場情緒。

由於對恆大連鎖反應的擔憂有所緩解，大宗商品相關股票領漲。德文能源(Devon Energy)上漲6.84%，APA上漲7.19%，響尾蛇能源(Diamondback Energy)、赫斯(Hess)和馬拉松石油(Marathon Oil)均上漲5%以上。以中國為主要市場的永利度假村(Wynn Resorts)反彈2.56%。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)表示：「當前仍處於股市最終將大幅反彈的位置，因為除非恆大對美國經濟造成真正的衝擊，否則美國基本面狀況良好。」

由於勞動成本上升，聯邦快遞下跌9.12%，因上季獲利下降。聯邦快遞還調降全年預期。