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美股道瓊早盤漲300點 恆大危機暫獲舒緩 靜待Fed決議

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數22日早盤開高走高，道瓊漲逾300點。美聯社
美股三大指數22日早盤開高走高，道瓊漲逾300點。美聯社

美股三大指數22日早盤全面走高，主要是中國地產集團恆大說會按時支付一筆國內債券的票息，因此市場緊張情緒暫獲安撫。接下來投資人靜待聯準會（Fed）約4小時後所釋出的政策線索。

道瓊工業指數漲逾300點，或0.9%，標普500指數漲0.7%，那斯達克指數約漲0.5%，費城半導體指數勁揚1.2%，台積電ADR漲0.9%。

有助市場暫時鬆了一口氣的是，恆大集團表明會按時支付一筆在國內交易的人民幣債券利息。由於市場對於恆大事件恐掀起波瀾的疑懼稍減，因此大宗商品相關的股票22日早盤領漲。

如今投資人關注的焦點轉為Fed22日下午2時宣布的決議內容。

自9月以來，標普500指數共下跌3.7%，也比近期站上的新高紀錄低了4.2%，過去12個交易日有10日收跌，主要是投資人擔憂恆大債務違約的情緒，對這段美股以往表現就相對疲軟的時期而言，無疑是雪上加霜。

美國政府的財政支出和提高企業稅率的不確定性，也都影響本月美股的走勢。

有鑑於美股本月的疲軟走勢，分析師懷疑Fed是否會冒著進一步加劇波動的風險，因為Fed只要明確宣布要QE退場，就可能會引發美股湧現更大的賣壓。

指數 美股 恆大

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