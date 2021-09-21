反彈守成不易 道指再跌50點

美股雖努力從20日的暴跌中反彈，但功敗垂成，道瓊工業平均指數開高後一路走低，收盤下跌50.63點或0.15%至3萬3919.84點。美聯社

美股雖努力從20日的暴跌中反彈，但功敗垂成，道瓊工業平均指數 開高後一路走低，收盤下跌。

道指下跌50.63點或0.15%至3萬3919.84點。史坦普500指數在20日創下5月來最糟單日走勢後繼續下跌3.54點或0.08%至4354.19點。然而，那斯達克綜合指數卻上漲32.49點或0.22%至1萬4746.4點，因為投資 人逢低買入蘋果等一些主要科技股。

道指早盤一度上漲超過300點，隨後回吐所有漲幅。

隔離亞洲股市轉趨穩定，提振了美股情緒。20日因擔心中國地產開發商恆大 的流動性危機將蔓延全球，亞股大跌，港股恆生指數下跌逾3%；但21日上揚0.5%。

史指也無法守住早盤0.9%的漲幅。在21日開始的為期2天聯準會(Fed)會議結束前，投資者抱持謹慎態度。

Canaccord Genuity首席市場策略師德懷爾(Tony Dwyer)在最新報告中表示，「股指已由20日的盤中低點大幅反彈，但修正催化劑尚未解決，預計會出現更多波動，並在觸底前進一步疲軟，對股市帶來風險。」

投資人正在等待Fed主席鮑爾發表更多有關縮減債券購買的訊息，特別是時機。鮑爾上月表示，他認為Fed將在今年某個時點放緩其每月1200 億元的購債計畫。

Fed將於美東時間22日下午2點發布其當季經濟預測、所謂的點陣圖以及利率聲明。鮑爾將隨後再召開新聞發布會。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永育(Yung-Yu Ma)表示：「我們必須看到證據顯示Fed的點陣圖不會對市場造成驚嚇。」

據標普全球評級公司表示，陷入掙扎的房地產開發商中國恆大集團瀕臨違約，23日將支付價值8300萬元的利息。分析師普遍認為恆大將無法支付，而標普認為「極有可能」違約，許多人擔心這可能會像13年前的李曼兄弟那樣散布成金融危機。

Yardeni Research分析師亞德尼(Ed Yardeni)表示，「中國政府官員很清楚將恆大與李曼相提並論的論點。」「他們很清楚讓它倒閉的後果。因此一定會進行干預以進行重組。一旦這樣做，全球各地股市應該會出現紓壓行情。」

史指9月至今已下跌3.7%，較紀錄高點下跌4.2%。

本月也對股市帶來壓力的是Delta變種病毒，隨著寒冷天氣臨近以及部分美國人對疫苗接種猶豫不決，它仍然是全球健康威脅。嬌生公司表示，其新冠疫苗加強注射的有效率為94%，股價上漲0.44%。

其他上漲個股包括Uber，在調升第3季財測後上漲11.51%。石油從20日的拋售中反彈，能源股反彈，康菲石油(ConocoPhillips)上漲3.94%。

與此同時，迪士尼下跌4.17%，因為CEO查佩克(Bob Chapek)在高盛(Goldman Sachs)會議上警告投資人，Disney+訂戶增速在第3季可能面臨利空。