分析師：恒大事件非「雷曼時刻」 是市場估值太高

中國恒大集團陷入財務危機。（路透）

恒大 危機爆發並引發市場動盪的時間點並不尋常，因為發生的時機，恰逢聯準會（Fed）即將檢討政策。為彭博資訊Markets LIVE部落格撰稿的外匯和利率策略師Ven Ram認為，當前重點並非是否為中國 的「雷曼時刻」，而是全球資產估值太高的「童話」如何收尾。

Ven Ram指出，雖然Fed的決策會議聲明不太可能直接提及恒大危機事件，但很可能說服決策委員會中立場較不篤定的成員對減碼資產收購計畫的時程採取中立立場，而且可能促使他們更慎重看待成長展望，這些成長展望可能對經濟預測的總結產生影響。由於恒大若發生不良結果會對中國的成長產生龐大影響，進而影響全球經濟，如果下意識出現一些近期的偏見，也是很自然的。

雖然國際金融市場在21日已平靜下來，但要論定市場已把周一的動盪氛圍拋諸腦後，仍為時過早。畢竟，拜全球超寬鬆貨幣政策所賜、市場對收益的渴求，全球垃圾債市的殖利率 利差在近年縮小，只有一種方式能讓債券的差異化凸顯出來，而恒大事件正是讓債券殖利率利差擴大的原因。

重點並不在現在是否為中國的「雷曼時刻」，而是每一種能被交易的主要資產估值都在極高水準，無論是股票、商品、主權債或是垃圾債。

這代表本周一發生的市場動盪走勢將愈來愈頻繁發生。在故事書中，童話總是有個完美結局，但在市場中，當夢變得愈來愈有吸引力，通常會出現警鐘，而且結局都不會太好。