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美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

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分析／美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

編譯黃淑玲／綜合報導
中國房地產巨人恒大集團的財務危機發酵，美股20日大跌。（美聯社）
中國房地產巨人恒大集團的財務危機發酵，美股20日大跌。（美聯社）

中國地產大戶恒大集團陷入流動性危機，美股周一（20日）跟著投資人的擔憂發酵而大跌，彭博資訊引述分析師的看法，稱這是「非理性避險」。

彭博說，美國社交媒體和電商公司的股票跟著恒大財務危機的消息下跌，這種連鎖反應或許更多是因為全球風險資產估值過高，而非真正的經濟影響蔓延。

不難理解為何原物料大宗商品和銀行會捲入了恒大漩渦，但Twitter或eBay這樣的公司也遭殃就沒什麼道理了。

National Securities首席策略師Art Hogan談到恒大危機時表示，「本來就有太多要擔心的事……這件事一加進來，一切都亂了套。因此，將發生不合邏輯的非理性避險。」他說：「科技股下跌合理嗎？不合理。但在避險情況下，一切都傾向於跌，甚至加密貨幣也免不了如此。」

彭博分析，部分美國科技股或許與中國沒有明顯關連，但幾個月來天價估值，一直讓空頭覬覦，聯準會鷹派也在前方盤旋。恒大也許看上去並不是強有力的理由，但周一市場下跌規模跟今年以來大約六次毫無理由的下跌類似。

投資人趁機賣出持股

事實上，投資人是趁此機會在這個估值過高的市場賣出持股。小企業較多的羅素2000指數周一領跌，跌幅一度達3.6%。該指數通常被視為對國際的開口小於標普500指數，代表較多的美國本土情況。一項包含夏威夷銀行和PacWest Bancorp等地區性銀行的指數一度下跌3.9%。

iShares安碩MSCI新興市場指數（不含陸股）下跌超過2%，Twitter一度下跌逾4%；Kroger這種只在美國經營的超市也下跌了。

也就是，很多資產都捲入了周一的下跌，Hogan說，「我不知道這樣適不適當」。

不過鑒於恒大的規模，人們還是頻頻提到「傳染」這個詞。這家地產商背負約3000億美元負債，其美元債餘額占流通中的中國高收益美元債規模的16%左右。市場對恒大償債能力的擔憂已持續數周，隨著該公司一筆美元債需在本周支付約8350萬美元利息，恒大還不出錢的擔憂更受矚目。

還有其他事情該擔心

然而對美股投資人而言，還有其他很多事情該擔心，例如企業營運業績預測疲軟，聯準會政策緩慢轉向，華府的不確定性等等。

AlphaSimplex Group首席研究策略師兼基金經理人Katy Kaminski接受彭博電視採訪時說：「在市場估值過高和聯準會21日召開會議的情況下，周一是非常艱難的一天，經歷了一場完美風暴」，「在我們看來，與其說是與單純的金融問題有關，不如說是因為根本的經濟問題」。

有些股票下跌理由就說得通。例如，高盛一項衡量羅素1000指數成分股中對中國銷售程度最高的一籃子股票，一度下跌3.3%，創5月中以來最大跌幅，另一項跟中國供應鏈關聯較高的股票指數跌3.7%，創有紀錄以來最大跌幅。

Columbia Threadneedle基金經理人Gene Tannuzzo表示，與中國房地產行業和大宗商品相關的股票受到衝擊是合乎邏輯的，他和他的團隊正關注鐵礦砂價格的下跌行情，「如果石油、銅等其它大宗商品跟著下跌，通常美國高收益債券的報酬率會與之正相關，也隨著走低」。他看目前美國高收益債的報酬率，顯示「傳染」風險仍低。

Wells Fargo Investment Institute高級全球市場策略師Sameer Samana也在由高收益債利差在尋找「傳染」風險的跡象。在他看來，美股下跌更多是因為市場倉位極端，「除非美國高收益債利差進一步擴大，這次修正應該將此視為美國股市的機會」。

美國 指數 中國

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